Хотите открыть швейный бизнес? Начните с бизнес-плана

Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.

При составлении бизнес-плана начинающему предпринимателю нужно ответить на ряд важнейших вопросов: какой начальный капитал понадобится, сколько прибыли ожидается и из каких конкретно источников, как распределить доход для дальнейшего развития и др. Крайне важно также проанализировать рынок и конкурентов, например, с помощью различных онлайн-карт (2ГИС, Яндекс.Карты и т.п.) найти швейные ателье в вашем районе и выяснить перечень их услуг. Это поможет понять, какие из услуг не охвачены конкурентами. Можно также присмотреться к ателье в интернете, чтобы изучить схему их работы. В зависимости от полученной информации можно будет определиться, какой вид швейных услуг лучше оказывать – узкопрофильные (определенная категория одежды, к примеру, пошив свадебных платьев, школьной формы, одежды из меха или мужских костюмов и т.д.) или широкого профиля.

Определившись с направлениями работы, стоит просчитать сумму требуемого начального капитала. Если дома шить по каким-либо причинам не вариант, то понадобиться арендовать помещение под мастерскую. Лучшими местами для этого считаются места на первом этаже торговых центров либо в других общественных местах, желательно в центре города, помещения в магазине тканей, хороший вариант также – открыть в наиболее популярном, хоть и дорогом центре, небольшой пункт приема, а шить в другом месте или дома. В смету первоначальных расходов следует внести оформление документов, чтобы зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

И, конечно, предусмотреть затраты на оборудование. Приобретать его можно как в специализированных магазинах, абсолютно новое, так и подержанное – в пошивочных цехах или по объявлению, лишь бы оно было надежное. Помимо собственно швейной машины, для начала потребуется купить манекены, расходные материалы (это зависит от выбранного направления: от ниток и ножниц до пуговиц и молний), оверлок, вешалки, отпариватель. Может также понадобиться стол закройщика, зеркала в примерочную и т.д. И не менее важно предусмотреть затраты на начальную рекламу, не упуская при этом и хорошие бесплатные возможности раскрутить свой бизнес, в том числе в интернете – доски объявлений, соцсети и т.д. Продумав все эти моменты и предусмотрев возможные риски, можно уже через несколько месяцев окупить затраты и начать получать чистую прибыль.

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