11 очень длинных минут…

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Интересные факты и события

Рекордная мозаика

Припаркованные автомобили «нарисовали» рекордную мозаику с головой быка.

Главы компании Geely Automobile (Китай) решили оригинально отдать дань уважения наступившему китайскому Новому году.

Поскольку это год Быка, то его изображение «нарисовали» с помощью припаркованных машин Geely DIHAO. Всего было использовано 1339 автомобилей, причём тёмные создавали сам силуэт бычьей головы и надпись, а светлые – контрастный фон.

Конечно, мероприятие, прошедшее в городе Цыси (провинция Цжэцзян), не могло не привлечь внимание представителей Книги рекордов Гиннесса.

Согласно правилам, машины для мозаики должны были быть припаркованы на расстоянии не более 20 сантиметров друг от друга, а сама картина должна быть не меньше 3000 квадратных метров.

В итоге бык и надпись расположились на 7070,26 кв. м, так что судья из гиннессовского комитета официально подтвердила, что рекорд, посвящённый минувшему празднику, состоялся.

МГ: Учитывая все увеличивающееся количество автомобилей, скоро под силу автохудожникам станет любой портрет и сюжет. Территории Земли хватило бы…

Предательское селфи

Мужчина, отправившийся в поездку и остановившийся на несколько дней в отеле, уверял оставшуюся дома жену, что очень скучает.

Супруг сделал пару селфи в ванной комнате своего номера и отправил благоверной. Вот только женщина сразу поняла, что не так уж сильна у мужа тоска по дому.

Жена сразу же обратила внимание на то, что в помещении лежит расчёска и, что особенно подозрительно, выпрямитель для волос, который мужчине уж точно без надобности.

Случился нешуточный семейный скандал. Правда, попавшийся супруг пытался выкрутиться, якобы вспомнив, что фотографировался вовсе не в своём номере, а в номере приятеля, который пригласил девушку. Но по понятным причинам его жена уже ничему не верит.

МГ: Сдается, что супруге уж очень сильно хотелось уличить мужа в неверности! И, возможно, не без причины… А может, все было так, как он рассказал?

Осторожнее с мечтами!

Адам и Даниэль Басби очень расстроились, когда узнали, что, скорей всего, не смогут стать родителями.

Однако чудо свершилось, и, пройдя лечение, супруги из США всё-таки смогли поприветствовать долгожданную дочку Блейк. Но муж с женой решили не останавливаться на достигнутом и попробовать родить ещё одного ребёнка.

Теперь-то уж семейству не приходится жаловаться на бездетность или даже на малодетность – вместо ещё одного ребёнка Даниэль произвела на свет пятерняшек.

То, что происходило дальше, муж и жена называют самой настоящей армейской жизнью по расписанию. Им приходилось заниматься детьми практически по 24 часа в сутки, меняя 420 подгузников в неделю и приготавливая по 40 бутылок пищевой смеси в день.

Сейчас супруги уверены, что бог благословил их семью, сделав её действительно полной. Хотя Адам решил на всякий случай избежать возможных рисков и сделал вазэктомию.

МГ: Да, на бога надейся… Однако трудно сказать, что это было: милость небесная или божественное наказание…

11 очень длинных минут…

Некоторое время назад по маршруту между островами Хило и Гонолулу вылетел Боинг-737 с 89 пассажирами и пятью членами экипажа. Весь полёт занимал всего 35 минут, поэтому стюардессы еще до выравнивания самолета на эшелоне вышли в салон, чтобы предложить пассажирам прохладительные напитки.

На высоте 7300 метров что-то хрустнуло, и в следующую секунду самолёт легким движением превратился… в элегантный кабриолет. Крыша и большая часть боковой обшивки над первыми шестью рядами кресел отправились в самостоятельный полёт, оставив пассажиров наслаждаться температурой за бортом минус 41 градус на скорости 500 километров в час.

На момент аварии пассажиры оставались пристёгнутыми в креслах, и это реально спасло им жизнь. Две стюардессы находились в хвосте салона и чудом сумели ухватиться за что попало.

В кабине пилотов сработал сигнал о разгерметизации, командир воздушного судна Роберт Шорнштаймер машинально обернулся и увидел за спиной голубое небо и зеленых от ужаса пассажиров – перегородку между кабиной и салоном тоже вырвало. Шорнштаймер и второй пилот Мэделин Томпкинс экстренно начали снижение до 3000 метров, где хотя бы можно было как-то дышать, ведь у трети салона кислородные маски улетели вместе с крышей. Снизившись, они уменьшили скорость самолёта до 390 км/ч, как-то еще облегчить положение пассажиров было невозможно.

Самолёт пошел на аварийную посадку в аэропорт Кахулуи на острове Мауи. Благо, это Гавайи, островов с ВВП много, всё рядом. Уже при заходе на посадку не сработал датчик выхода переднего шасси, и самолёт пошел на второй круг. Наблюдатели с земли сообщили – шасси на самом деле вышло, можно садиться. К моменту выполнения второй попытки приземления отказал левый двигатель, поврежденный кусками обшивки. Шорнштаймер перевел самолёт в режим полёта на одном правом. Посадка самолёта с развороченным салоном и одним неработающим двигателем из двух прошла идеально. Press F to pay respects, как говорится.

С момента аварии до посадки прошло 11 очень длинных для всех минут.

Пассажиры и обе уцелевшие стюардессы получили травмы различной степени тяжести, в основном обморожения и ушибы. За проявленное мужество и профессионализм все члены экипажа были награждены почётными грамотами. Причиной аварии стали микротрещины корпуса из-за постоянных циклов «взлёт – посадка». Самолёт работал только по коротким маршрутам между аэропортами Гавайских островов и за 35 496 часов налёта намотал 89 680 таких циклов. Ну, и ротозейство наземных служб контроля, понятное дело.

МГ: Можно представить, как были изумлены медики на жарких Гавайях, когда им привезли кучу народа с обморожением! Вряд ли им до этого приходилось часто сталкиваться с такого рода травмами.

Где прячется красота…

Сложно представить, на что могут сгодиться обычные алюминиевые банки из-под напитков. Впрочем, господин Ван из Чунцина (Китай) прекрасно знает, как использовать пустые ёмкости, которые многие из нас отправляют в мусорное ведро.

Некоторое время назад умелец научился вырезать красивые фигурки и силуэты из бумаги, а потом решил попробовать схожую технику на банках.

Теперь художник по праву может гордиться своими необычными произведениями искусства, чем-то напоминающими чеканку.

МГ: Думается, что это очередное доказательство того, что настоящему художнику совершенно неважно, из чего создавать свое произведение – было бы вдохновение и достаточно воображения…

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