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В Китае наступил Новый год Белого металлического быка
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2021 г.
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Новый год по лунному календарю — Чуньцзе — встретили в ночь на пятницу жители Китая. Весь день 12 февраля можно загадывать желания. Попробуем?

Жители Китая встретили Новый год по лунному календарю

Новый год пройдет под покровительством Белого металлического быка, он начинается 12 февраля и завершится 31 января 2022 года. Китайцы верят, что этот год под этим знаком несет перемены. Кроме того, белый металлический бык символизирует усердие, трудолюбие, доброту, честность и упрямство.

Национальные каникулы по случаю празднования Нового года продлятся в Китае с 11 по 17 февраля. Однако чествование прихода весны длится в Поднебесной на протяжении двух недель и завершается на 15 сутки первого лунного месяца праздником фонарей — Юаньсяоцзе (в этом году наступит 26 февраля).

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Отметим, что Новый год в Китае отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны — крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.

Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.

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По инф. rosbalt.ru

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