В Китае наступил Новый год Белого металлического быка

Новый год по лунному календарю — Чуньцзе — встретили в ночь на пятницу жители Китая. Весь день 12 февраля можно загадывать желания. Попробуем?

Новый год пройдет под покровительством Белого металлического быка, он начинается 12 февраля и завершится 31 января 2022 года. Китайцы верят, что этот год под этим знаком несет перемены. Кроме того, белый металлический бык символизирует усердие, трудолюбие, доброту, честность и упрямство.

Национальные каникулы по случаю празднования Нового года продлятся в Китае с 11 по 17 февраля. Однако чествование прихода весны длится в Поднебесной на протяжении двух недель и завершается на 15 сутки первого лунного месяца праздником фонарей — Юаньсяоцзе (в этом году наступит 26 февраля).

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Отметим, что Новый год в Китае отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны — крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.

Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.

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По инф. rosbalt.ru

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