В Китае наступил Новый год Белого металлического быка

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Новый год по лунному календарю — Чуньцзе — встретили в ночь на пятницу жители Китая. Весь день 12 февраля можно загадывать желания. Попробуем?
Новый год пройдет под покровительством Белого металлического быка, он начинается 12 февраля и завершится 31 января 2022 года. Китайцы верят, что этот год под этим знаком несет перемены. Кроме того, белый металлический бык символизирует усердие, трудолюбие, доброту, честность и упрямство.
Национальные каникулы по случаю празднования Нового года продлятся в Китае с 11 по 17 февраля. Однако чествование прихода весны длится в Поднебесной на протяжении двух недель и завершается на 15 сутки первого лунного месяца праздником фонарей — Юаньсяоцзе (в этом году наступит 26 февраля).
Отметим, что Новый год в Китае отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны — крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.
Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля.
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Только задумайтесь6 каждые 15 секунд в мире падает пожилой человек, каждые 20 секунд он получает тяжелую травму. С этим нужно бороться. Как? Конечно же, комплексно. Поэтому спешим обрадовать: в семи российских регионах стартовала программа профилактики падений и переломов у пенсионеров.
Чтобы в квартире можно было комфортно жить, необходимо о ней заботиться – вовремя делать уборку, ремонт, следить за всеми коммуникациями и прочее. Но некоторые работы вести жильцам не под силу, потому что могут требоваться специфические знания. Например, что-то понимать в электрике или сантехнике точно не каждый сможет. На помощь, если что-то в этой области вышло из строя или в принципе нужно что-либо сделать (например, выбрать трубы и установить их по всей квартире), приходят профессионалы. Если интересует город Москва, то специалистов с нужными услугами можно заказать на сайте.
В ряде регионов РФ синоптики ожидают холодный март. Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, холодно будет в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Северном Кавказе.
В России возбуждено уже 90 уголовных дел после несанкционированных уличных акций в поддержку Алексея Навального. За все время протестов было задержано более 11 тыс. человек. Административные сроки отбывают сотни задержанных, в Москве и Петербурге в тюрьмах не хватало мест.
Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из Эквадора. Неурожай в этой стране, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40% — с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 килограмм
В Твери задержан 33-летний подозреваемый в убийстве 13-летней девочки из Нелидово. Эта история потрясла многих россиян. Сотрудница ФСИН влюбилась в бывшего заключенного и привела его в дом, а что было дальше, уже всем понятно...
В Петербурге у станции метро «Гражданский проспект» в тестовом режиме заработал первый в городе мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. За три часа работы пункта прививки первым компонентом вакцины сделали двадцать человек, сообщили в администрации Калининского района.
На хуторе Чапаев Ростовской области состоялось торжественное погребение останков шести неизвестных красноармейцев, которые погибли в январе 1943 года при освобождении Белокалитвенского района от немецких захватчиков.
Уголовное дело возбуждено в отношении немецкого доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера. Как установила прокуратура города Любека, 74-летний врач создал возможную вакцину от COVID-19, испытал ее сначала на себе, а потом на своей семье и других добровольцах.
80% россиян слышали о прошедших недавно в стране протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политическая обстановка в стране становится все более и более напряженной - многим не нравится тот курс, которого придерживаются власти, а поведение силовиков на акциях протеста и вовсе заставляет содрогнуться, ведь это апогей жестокости и насилия...
В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».
Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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