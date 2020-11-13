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Верится с трудом! Болеющим ковидом дома обещают бесплатные лекарства
По инф. Телеинформа   
13 Ноября 2020 г.
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Жители Приангарья, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, будут получать бесплатные медикаменты на дом. Об этом рассказала заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Лаптева.

 

Верится с трудом! Больным ковидом обещают бесплатные лекарства на дом

– Обеспечение пациентов в амбулаторных условиях определено Порядком, утвержденным правительством Иркутской области. Предусматривается назначение бесплатных лекарств после установления диагноза. Рецепт выдается медицинской организацией и передается больному, который будет находиться дома, не выходя за пределы своей квартиры. Доставка будет осуществляться волонтерами, медицинскими работниками, – отметила Ирина Лаптева.

Порядок доставки также прописан министерством здравоохранения Иркутской области.

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По инф. Телеинформа

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