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Верится с трудом! Болеющим ковидом дома обещают бесплатные лекарства
|По инф. Телеинформа
|13 Ноября 2020 г.
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Жители Приангарья, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, будут получать бесплатные медикаменты на дом. Об этом рассказала заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Лаптева.
– Обеспечение пациентов в амбулаторных условиях определено Порядком, утвержденным правительством Иркутской области. Предусматривается назначение бесплатных лекарств после установления диагноза. Рецепт выдается медицинской организацией и передается больному, который будет находиться дома, не выходя за пределы своей квартиры. Доставка будет осуществляться волонтерами, медицинскими работниками, – отметила Ирина Лаптева.
Порядок доставки также прописан министерством здравоохранения Иркутской области.
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