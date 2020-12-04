В Иркутске нашли торгашей справками об отсутствии ковида

В Иркутской области за полторы тысячи рублей продавали поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, активисты организовали мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.
Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Иркутской, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.
Так, в Иркутской области активисты ОНФ выявили группу в соцсети «ВКонтакте», в профиле которой указана информация о продаже справок об отсутствии Covid-19 за 1500 рублей. Общественники обратились в прокуратуру Иркутской области с просьбой разобраться в ситуации.
– Ситуации с продажей фиктивных справок недопустимы, так как очень опасны. В первую очередь, это приводит к росту заболеваемости среди населения. Нужно это мошенничество со справками прекращать, выявлять и наказывать мошенников, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель Иркутского областного перинатального центра Наталья Протопопова.
В основном фиктивные справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.
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