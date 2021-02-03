У Ангарчанки отобрали маткапитал, который она умудрилась получить «на руки»

Судебные приставы взыскали ущерб за мошенничество с материнским капиталом с жительницы Ангарска в размере 400 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к ним поступил исполнительный лист, выданный Усольским городским судом, о возмещении женщиной ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным статьей 159 УК РФ – мошенничество. Установлено, что женщина незаконно обналичила материнский капитал.
Пристав сообщил ей о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть применены, если она не исполнит решение суда в пятидневный срок.
– Доводам должностного лица управления женщина не вняла и долг не оплатила. В связи с этим, было вынесено постановление об ограничении права управления транспортными средствами. Не желая становиться пешеходом, гражданка изыскала денежные средства и оплатила ущерб, причиненный совершенным ею преступлением, – рассказал судебный пристав-исполнитель отделения Константин Хангажеев.
Денежные средства перечислены в отделение Пенсионного фонда по Иркутской области. Исполнительное производство окончено.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран капитан Томас Мур. В период пандемии смог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом. А еще он прославился тем, что стал рыцарем в сто лет! (Поистине удивительный пример показал всем нам англичанин: даже в таком преклонном возрасте можно прославиться на весь мир добрыми делами - прим. МГ.)
История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?
Сын легендарного актёра Олега Табакова Павел в свои 25 лет уже успел сняться во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Хотя когда-то молодой человек долго думал, прежде чем решиться продолжать актёрскую династию.
Увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров — это обувь, импортные продукты питания, бытовая техника, мебель...
Израильская компания заявила об успешном испытании технологии, которая позволяет влиять на экспрессию генов развивающегося в яйце цыпленка и определять, как будет развиваться его половая система. Цель технологии — увеличить количество самок среди вылупившихся цыплят.
В России более миллиона человек живут с ВИЧ, а основной причиной смерти таких пациентов остается туберкулез. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Актер Жан-Клод Ван Дамм появился в сериале «Друзья» в качестве приглашенной звезды в 1996 году в эпизоде The One After the Superbowl: Part 2, где сыграл самого себя. О том, что творилось на съемочной площадке, рассказал постановщик серии Майкл Лембек.
Журналисты выяснили, что 22-летняя дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова Мария в 2018 году получила более 2 млрд рублей (172 млн в месяц), что превышает зарплаты главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.