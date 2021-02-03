У Ангарчанки отобрали маткапитал, который она умудрилась получить «на руки»

Судебные приставы взыскали ущерб за мошенничество с материнским капиталом с жительницы Ангарска в размере 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к ним поступил исполнительный лист, выданный Усольским городским судом, о возмещении женщиной ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным статьей 159 УК РФ – мошенничество. Установлено, что женщина незаконно обналичила материнский капитал.

Пристав сообщил ей о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть применены, если она не исполнит решение суда в пятидневный срок.

– Доводам должностного лица управления женщина не вняла и долг не оплатила. В связи с этим, было вынесено постановление об ограничении права управления транспортными средствами. Не желая становиться пешеходом, гражданка изыскала денежные средства и оплатила ущерб, причиненный совершенным ею преступлением, – рассказал судебный пристав-исполнитель отделения Константин Хангажеев.

Денежные средства перечислены в отделение Пенсионного фонда по Иркутской области. Исполнительное производство окончено.

По инф. Телеинформа

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