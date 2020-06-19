Острый вопрос

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области настаивают на увеличении темпов реализации мер по ликвидации накопленного экологического вреда на территории региона. Это вошло в число рекомендаций по итогам правительственного часа, который прошел в рамках 31-й сессии областного парламента.

«Сегодня эта тема стоит особенно остро, депутатам важно понимать, какие усилия были предприняты областным правительством для изменения ситуации и поддержки муниципальных образований», – подчеркнул спикер областного парламента Александр Ведерников.

С основным докладом о мерах, направленных на ликвидацию экологического ущерба, выступил и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов. Он рассказал, что в настоящее время подготовлен паспорт регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов», который войдет в состав федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год. В него включены ликвидация отходов, накопленных на карте № 12 ОАО «БЦБК», и демеркуризация цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. Сейчас ведется работа по заключению соглашения о реализации регионального проекта с Минприроды России, после этого он будет утвержден.

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов и его заместитель Степан Франтенко выразили обеспокоенность ситуацией на площадке «Усольехимпрома», где продолжает оставаться множество опасных объектов, в том числе цистерн и скважин с отходами. По словам докладчика, все эти объекты накопленного вреда расположены на земельных участках, находящихся в частной и федеральной собственности, в связи с чем возникает вопрос полномочий по расходованию средств областного бюджета. Поэтому сегодня действия ограничиваются охраной промплощадки по периметру. Но в ближайшее время, сообщил Теймур Магомедов, решение по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском будет приниматься на федеральном уровне после рассмотрения президентом РФ.

Депутат областного парламента Галина Кудрявцева поинтересовалась ситуацией на БЦБК. Как было отмечено, в настоящее время известен новый подрядчик, определенный федеральным центром, прорабатывается вопрос о заключении контракта на разработку проекта по ликвидации отходов.

В завершение обсуждения Александр Ведерников обратил внимание на необходимость создания в регионе ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта в сфере экологии. По его словам, это не одна из форм работы чиновников, а организация совместной работы над проектом всех заинтересованных сторон, в том числе депутатов Заксобрания, научного сообщества, надзорных органов.

По итогам правительственного часа депутаты приняли рекомендации правительству Иркутской области, в том числе отметили необходимость оптимизации работы и увеличения темпов реализации мер.

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