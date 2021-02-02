Иркутский студент придумал новый способ дезинфекции троллейбусов

Проект системы дезинфекции общественного транспорта разрабатывает первокурсник ИРНИТУ Егор Соколенко. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что юный ученый изучил вспышки гриппа в историческом масштабе и показал на примере пандемии коронавируса, какие проблемы возникают во время борьбы с инфекциями у транспортных предприятий и пассажиров. По его словам, обработка антисептиком автобусов, троллейбусов и маршруток происходит вручную, что сказывается на качестве выполнения этой процедуры.

– Зарплата сотрудников, занимающихся дезинфекцией троллейбусов, составляет 25 тысяч рублей. Ежедневно на 56 единиц общественного транспорта расходуется 180 литров антисептических средств, – говорит Егор. – Я создаю дезинфектор, который будет более тщательно очищать салоны троллейбусов. Также он исключит возможность заражения вирусом сотрудника, который обрабатывает салоны автотранспорта.

Политеховец предлагает использовать две системы. Поручни будут очищаться механически. Запускать прибор смогут сами пассажиры, подходящие к опорам. Водителю остается только добавлять спецсредство. Для того чтобы привести в порядок весь салон, в том числе окна, сиденья и пол, будет задействовано автоматическое устройство. В его основе студент намерен закрепить принцип работы генератора горячего тумана, что позволит быстро распространить обеззараживающее вещество и качественно произвести дезинфекцию.

В настоящее время Егор Соколенко занимается разработкой моделей системы. По расчету первокурсника, стоимость прототипа дезинфектора составит до 25 тысяч рублей. В проекте политеховца заинтересовано троллейбусное депо МУП «Иркутскгорэлектротранс».

По инф. Телеинформа

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