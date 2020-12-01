Чиновники – про лекарства от «короны»: «Ажиотажа уже нет, есть повышенный спрос»

В Иркутской области стабилизировалась ситуация с обеспечением аптек лекарственными препаратами.

Об этом в ходе прямого эфира 30 ноября заявила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

– Мы прошли ажиотажный спрос и тотальное отсутствие после этого препаратов в аптеке, когда за один-два дня сметалась месячная потребность. Наши аптеки не были готовы к такому спросу, когда закупали в одни руки по пять, десять и более упаковок. Сейчас ситуация немножко стабилизировалась, – отметила она. – Минэкономразвития постоянно работает напрямую с поставщиками и производителями препаратов, что позволило нам, в отличие от многих других регионов, приобрести в большом объеме практически все препараты.

При этом зампред пояснила, что это все касается только муниципальных аптек. А есть еще и частные, которые своими силами решают вопросы поставок с дистрибьюторами.

– Но все муниципальные аптеки сейчас обеспечены, если препарат заканчивается, то быстро идет пополнение с оптовой базы, – подчеркнула она. – Сейчас такого ажиотажа уже нет, хотя по некоторым позициям все-таки есть еще повышенный спрос. Бывает недостаток того или иного препарата, но кризисные времена прошли.

По инф. Телеинформа

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