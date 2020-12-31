Байкальский банк Сбербанка сказал медикам «Спасибо» в канун Нового года

В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка поддержал особой акцией признания и благодарности медиков Иркутской области. Специальные альбомы с письмами об историях спасения пациентов в сложное время пандемии и выражением благодарности докторам были созданы на основе анкет и пожеланий врачам региона от жителей Иркутской области. 12 праздничных альбомов «Спасибо врачам», изданных по специальному макету, отпечатанных в Иркутской типографии, торжественно были вручены персоналу лечебных учреждений Приангарья.

Как сообщает пресс-служба банка, сбор информации сотрудники Сбера вели со 2 по 17 декабря в отделениях всех территорий присутствия Байкальского банка – в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Якутии. В Приангарье акция прошла в 42 офисах, работающих в городах Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Саянск, Усть-Илимск. Жители территорий на специальных бланках оставляли свои персональные письменные сообщения со словами благодарности всем медикам или конкретному врачу. Участники акции так выражали свою признательность тем, кто весь 2020 год выполнял свой долг – лечил людей и спасал их жизни. На призыв «Скажи врачам спасибо!» откликнулось больше тысячи человек.

Фрагмент публикации из благодарственного альбома Байкальского банка ПАО Сбербанк «Спасибо врачам»: «Дорогие наши врачи, спасибо за то, что вы с нами в такое нелегкое время…», «..спасибо всем, кто сейчас на передовой..», «..мы вам очень благодарны», «..держитесь, родненькие».

20 декабря собранные «сердечные» послания Байкальский банк Сбербанка отправил адресатам – в Медсанчасть ИАПО и городскую больницу №10 Иркутска, МСЧ №38 и ЛДЦ Ангарска, Усольскую, Черемховскую, Зиминскую, Саянскую городские больницы, Шелеховскую районную больницу, докторам Братской станции скорой помощи, городской больницы №4 и ОГБУЗ Братская районная больница. Вместе со специальными альбомами благодарности банк также для медиков учреждений здравоохранения передал фруктовые корзины, которые были подготовлены специально для новогоднего, праздничного настроения докторов.

– В такой нелегкий для всех год мы понимаем, как особенно важна для наших врачей поддержка. Как важно и нам всем видеть, ценить, быть благодарными за их огромный труд. Наша акция стала неким символом такой «цепочки сердечного тела и добра», которую Сбер с огромным удовольствием доставил нашим уважаемым медикам. Новогоднего настроения, несмотря ни на что, мы хотим пожелать спасителям человеческих жизней, здоровья и сил всем, кто продолжает свой бой с пандемией. Спасибо сейчас хочется сказать и всем, кто откликнулся на нашу идею, нашел время, а главное – слова поддержки докторам. Пока мы все вместе, любые трудности будут преодолены Писем было так много, что порой металлические стяжки альбомов не выдерживали их объема, – отметила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

– Не передать словами, как тепло нам, врачам, от таких акций. Доктора и медсестры ведь буквально «живут» сейчас на работе. Очень сложное сейчас у всех время и, конечно, когда такие пожелания и поздравления с Новым годом приходят от людей - это дает силы, это создает настроение. Мы очень ценим партнерские отношения со Сбером, банк помогает нам сейчас разными способами, начиная от передачи средств индивидуальной защиты, заканчивая вот такими удивительно душевными альбомами. Ценно, от души, – поделилась впечатлениями главный врач Центральной районной больницы Братска Марина Середкина.

По инф. Телеинформа

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