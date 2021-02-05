Клиенты Сбера стали в два раза чаще оформлять полисы онкострахования

В 2020 году клиенты Сбера в два раза чаще стали оформлять полисы онкострахования и в 1,5 раза чаще проходить профилактические медицинские обследования на онкологические заболевания.
Как сообщает пресс-служба банка, 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Памятная дата учреждена Союзом по международному контролю рака для привлечения внимания общественности к этой проблеме и популяризации здорового образа жизни. По данным Минздрава России, ежегодно примерно у 600 тысяч россиян впервые диагностируют рак.
Сбер предлагает клиентам продукт рискового страхования жизни «Горизонт здоровья», который включает в себя не только страховые выплаты по риску «онкология», но и регулярные профилактические обследования на онкологические заболевания, а в случае их выявления – организацию и оплату дорогостоящего лечения в российских и зарубежных клиниках.
Активнее всего программой онкострахования от Сбера пользуются клиенты в возрасте 51-64 лет (40% договоров). Около 20% договоров оформляют клиенты в возрасте до 40 лет. 40% клиентов, оформивших полисы онкострахования с начала 2019 года, – жители Уральского федерального округа, 20% – жители Московского региона.
В 2020 году клиенты Сбера стали не только активнее оформлять онкострахование, но и прибегать к профилактическим обследованиям своего здоровья (сервис чекап включен в программу «Горизонт здоровья»). Медицинские обследования в прошлом году стали востребованнее в 1,5 раза. В 50% случаев их проходят клиенты в возрасте 51-64 года, чаще – женщины.
– Онкология – одна их самых актуальных проблем человечества. К сожалению, с каждым годом уровень заболеваемости не снижается. В современном мире, когда мы каждый день сталкиваемся со стрессом и нагрузками, важно заботиться о себе, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию. Создавая нашу программу онкострахования, мы понимали, что должны быть рядом с клиентами всегда, в том числе в сложных ситуациях, и буквально за руку проходить с ними путь диагностики, а если потребуется – подбора лечения и реабилитации. Пока этот вид страхования – скорее новинка для россиян, но постепенно знание о нем растет, и этот продукт приобретает популярность, – комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Программа «Горизонт здоровья» от компании «Сбербанк страхование жизни» включает в себя ежегодный профилактический чекап, по результатам которого предоставляется подробный отчет о здоровье с рекомендациями. При диагностировании онкологического заболевания клиент может воспользоваться услугой «Второе экспертное медицинское мнение», которая дает возможность уточнить поставленный ранее диагноз, узнать альтернативное мнение узкопрофильных врачей в России и за рубежом.
В случае диагностирования злокачественного онкологического заболевания страховая компания полностью организует и оплатит лечение на сумму до 8,5 млн рублей. Организация лечения включает в себя подбор клиники, оплату перелета, помощь в оформлении документов для вылета и, конечно, сопровождение и координацию на всех этапах лечения.
Срок действия договора по программе «Горизонт здоровья» – один год с возможностью пролонгации до 5 лет. Программа предусматривает индивидуальный подход к клиентам разных возрастов и имеет три варианта: для детей от рождения до 17 лет (до 18 лет на момент окончания договора), для взрослых от 18 до 64 лет (65 лет), а также для людей в возрасте от 65 до 74 лет (до 75 лет).
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Неуютный прогноз: проблема бедности, вероятно, обострится
Проблема бедности в России может обостриться в нынешнем году после прекращения мер поддержки, которые были введены в «ковидном» 2020 году. Об этом на «круглом столе» заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина.
-
Депутат из Петербурга: Власть могла бы предотвратить эти протесты
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что массовые митинги можно было предотвратить. По ее мнению, народ вышел на улицы из-за накопленного объективного недовольства, а парламент должен был вычленить те проблемы, на решение которых мог повлиять.
-
Не щадит никого: COVID унес жизни 145 служителей РПЦ
Более 4 тыс. священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусом, умерли — 145, следует из сообщения Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.
-
Алиса Фрейндлих идёт на поправку, но до выписки из больницы ещё далеко
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих идет на поправку. Об этом журналистам сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.
-
Есть загородное жилье? Имейте в виду: оно нынче дорожает!
Стоимость загородной жилой недвижимости в январе 2021 года повысилась более чем на 8% в годовом сопоставлении и достигла 6,6 млн рублей в среднем по России.
-
Обычное дело: как знакомства в интернете меняют нашу жизнь к лучшему
Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь – здесь можно получить массу полезной информации, купить что угодно, обучаться, смотреть фильмы и слушать музыку, развлекаться и многое другое. И, что особенно радует, интернет предоставляет людям множество разнообразных вариантов для общения – социальные сети, чаты, мессенджеры и т.п. А в последние годы все большей популярностью пользуются различные сервисы для знакомств.
-
Какими будут цены завтра? Народ продолжает тревожиться
Инфляционные ожидания населения России, «значительно возросшие» в минувшем году, «заметно снизились» в январе 2021 года, но «остались на повышенном уровне». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.
-
Знаменитый дом Еропкина в Москве возьмут под особую охрану
Особняк на Остоженке, 33, строение 1 входит в список федеральных памятников культурного наследия. Его построили в 1764–1772 годах по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Петру Дмитриевичу Еропкину, чье имя носит памятник, здание пожаловала Екатерина II.
-
Россия и США: президенты поговорили. Что дальше?
На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
-
Некоторые «короной» не заражаются. Стало известно — почему
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил три вероятных причины, из-за которых часть россиян не болеет коронавирусом.
-
Сергей Лавров упрекнул Запад в «однобокости» и «истеричности»
События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.
-
Анджелина Джоли и Брэд Питт ради детей готовы идти на уступки
Поклонники бывшей звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, несмотря ни на что, продолжают следить за их жизнью. Многие заметили, что Джоли в последнее время стала не так категорично относиться к Питту.
-
Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией
РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля. Об этом сообщили в правительстве России.
-
Психиатры заперли шамана Габышева за «громкие заявления» и «бред реформаторства»
Адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева рассказала о претензиях врачей-психиатров, которыми они обосновали на суде необходимость его принудительного лечения.
-
Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Латвии
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила столицу Латвии Ригу единственным городом, который примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.
-
Авторитетный психолог: Кремль побудил все население России думать о Навальном
Никто ни в России, ни на Западе не сделал больше для «навальнизации» массового сознания, чем власть с ее жесткими методами и топорной пропагандой, считает психолог Александр Асмолов.
-
Полицейский из Иваново уволился из-за приговора Навальному
Житель Иваново уволился из органов МВД, поскольку считает приговор политику Алексею Навальному несправедливым. Отметим, что это уже второй случай, когда полицейский остается без работы из-за того, что его мнение идет вразрез с мнением большинства...
-
Ну и ну: ссора в очереди в поликлинике привела к драке со стрельбой
В Феодосии двое крымчан устроили драку в поликлинике из-за спора о порядке очереди на прием.
-
Отправиться за границу можно будет из Кузбасса и с Камчатки
Российские власти приняли решение о возобновлении международных авиарейсов еще из двух регионов. Это Кемерово и Петропавловск-Камчатский, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
-
Непослушная корова поссорила соседок
Жительница Прикамья обратилась в суд с иском о взыскании компенсации материального и морального вреда от нападения на нее соседской коровы. История, как говорится, нарочно не придумаешь!