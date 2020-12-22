Ангарчанин позарился на чужих гусей. Теперь сядет на три года

Летом 2020 года житель Ангарского городского округа проник на один из участков поселка Ударник и украл там четырех гусей, которых продал за 500 рублей и потратил выручку на личные нужды. Материальный ущерб владельцам птицы составил 6 тысяч рублей.
Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.
Брат Никиты Михалкова, кинорежиссер Андрей Кончаловский первым поставил подпись под обращением к президенту. 21 декабря Sobesednik.ru опубликовал открытое письмо Владимиру Путину от инициативной группы в защиту оппозиционного политика Николая Платошкина.
Акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. На свет появился мальчик весом 3590 грамм, которого назвали Саидом. 11 месяцев назад 20 января этого года женщина родила двойню — Сафию и Кабира.
В рамках партнерства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» для комплектации автобуса «ГАЗель NEXT Citiline» были выбраны грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 и КАМА NR 201 в типоразмере 245/70R19,5. Это 5-ый автомобиль компании с шинами от KAMA TYRES.
Одним из главных символов Венеции, легендарное кафе «Флориан», которое 29 декабря отметит свое 300-летие, может в ближайшее время закрыться из-за финансовых проблем, возникших на фоне глобальной пандемии, с горечью сообщил управляющий исторического заведения Марко Паолини.
Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.
В Петербурге последний день 2020 года объявлен выходным днем. Об этом сообщает администрация Северной столицы.
Также ангарчанин похитил сотовый телефон и мотокосу, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Ранее мужчина неоднократно был судим за кражи. Решением суда в отношении него был установлен административный надзор, и за рецидив преступлений ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.
Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.
Брат Никиты Михалкова, кинорежиссер Андрей Кончаловский первым поставил подпись под обращением к президенту. 21 декабря Sobesednik.ru опубликовал открытое письмо Владимиру Путину от инициативной группы в защиту оппозиционного политика Николая Платошкина.
Акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. На свет появился мальчик весом 3590 грамм, которого назвали Саидом. 11 месяцев назад 20 января этого года женщина родила двойню — Сафию и Кабира.
В рамках партнерства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» для комплектации автобуса «ГАЗель NEXT Citiline» были выбраны грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 и КАМА NR 201 в типоразмере 245/70R19,5. Это 5-ый автомобиль компании с шинами от KAMA TYRES.
Одним из главных символов Венеции, легендарное кафе «Флориан», которое 29 декабря отметит свое 300-летие, может в ближайшее время закрыться из-за финансовых проблем, возникших на фоне глобальной пандемии, с горечью сообщил управляющий исторического заведения Марко Паолини.
Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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