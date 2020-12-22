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Ангарчанин позарился на чужих гусей. Теперь сядет на три года
По инф. Телеинформа   
22 Декабря 2020 г.
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Летом 2020 года житель Ангарского городского округа проник на один из участков поселка Ударник и украл там четырех гусей, которых продал за 500 рублей и потратил выручку на личные нужды. Материальный ущерб владельцам птицы составил 6 тысяч рублей.

Ангарчанин позарился на чужих гусей. Теперь сядет на три года

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Также ангарчанин похитил сотовый телефон и мотокосу, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Ранее мужчина неоднократно был судим за кражи. Решением суда в отношении него был установлен административный надзор, и за рецидив преступлений ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.

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