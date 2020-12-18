Ангарчанин решил украсить дом живой ёлкой… и срубил её посреди улицы

В Ангарске 29-летний местный житель срубил ель в 13 микрорайоне, чтобы установить её в своей квартире. Мужчину вычислили благодаря бдительности горожан и камерам видеонаблюдения.

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографию срубленного дерева у одного из магазинов Ангарска. Спустя несколько часов участковому уполномоченному полиции позвонили сознательные граждане и сообщили о личности вероятного рубщика, а также поделились видеозаписью, сделанной в подъезде многоквартирного дома. На кадрах запечатлено, как мужчина тащит ель к себе домой.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили дерево в квартире мужчины. Ангарчанин признался в незаконной рубке. После определения стоимости ели будет принято соответствующее правовое решение действиям рубщика в рамках действующего законодательства, говорят ГУ МВД по Иркутской области.

Некоторые люди, увидев что-то, что им нравится, непременно хотят этим завладеть. Недавно пара усольчан, давно мечтавшая о собаке, решила ее просто украсть.

По инф. Телеинформа

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