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10 лет исполнилось мобильному приложению СберБанк Онлайн
По инф. Телеинформа   
17 Февраля 2021 г.
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Сервису СберБанк Онлайн 15 февраля исполнилось 10 лет. Это самое популярное банковское приложение на российском рынке: его ежемесячная аудитория превышает 65 миллионов человек, а 32 миллиона используют приложение каждый день. Из всех приложений в России по ежемесячной посещаемости СберБанк Онлайн обгоняют только соцмедиа WhatsApp и Instagram (по данным App Annie за 2020 год).

Как сообщает пресс-служба банка, в 2011 году в приложении СберБанк Онлайн для iPad клиенты впервые смогли в один клик увидеть все свои балансы и совершить простейшие операции самостоятельно в любой точке мира. А спустя ещё год появились версии приложения для мобильных телефонов. Все 10 лет СберБанк Онлайн постоянно развивался, не только соответствуя последним трендам, но часто опережая и задавая их на отечественном рынке. Подробному рассказу об эволюции СберБанк Онлайн на фоне развития технологий во всём мире посвящён специальный материал на Лента.ру.

Аудитория приложения тоже взрослеет. Если в 2015 году клиенты старше 50 лет составляли 8% пользователей, то сегодня – уже 25%. Самыми активными клиентами приложения неизменно остаются люди в возрасте 20–39 лет – 46% клиентов. А самыми распространёнными операциями – перевод с карты на карту между физическими лицами и оплата услуг. Тем временем в приложении уже доступно 70% всех продуктов банка.

Кроме стандартных банковских услуг, в приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов, а уже в этом году количество ежедневных задач, которые можно будет решить в приложении голосом, сильно увеличится. В приложении есть свой мессенджер – «Диалоги». В нём можно, например, организовывать групповые сборы и отправлять вместе с денежным переводом анимированные и звуковые открытки. В ближайшие несколько месяцев в СберБанк Онлайн появятся новые продукты и сервисы, которые помогут сделать ежедневное общение клиентов с банком ещё удобнее. Над этим сегодня работает около 200 agile-команд по всей России.

– 10 лет назад мало кто был готов управлять своими финансами в банковском приложении самостоятельно, а сегодня две трети всех клиентов банка – активные пользователи СберБанк Онлайн. Делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время – это большая и одновременно приятная ответственность! Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду – всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался СберБанк Онлайн, – за беспрестанную работу и любовь к своему делу, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

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