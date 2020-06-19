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Звезда 40-х годов Вера Линн умерла в возрасте 103 лет
По инф. Российской газеты   
19 Июня 2020 г.
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Вера Маргарет Линн, певица, актриса, дама Ордена Британской Империи и гигантская звезда сороковых годов, умерла 18 июня на 104-м году жизни в окружении родных.

Певица и актриса Вера Линн умерла в возрасте 103 лет

Об этом сообщает BBC. Причина смерти артистки не уточнена.

Вера Маргарет Уэлч (при рождении) появилась на свет 20 марта 1917 года в семье водопроводчика. Ее первое выступление состоялось на радио в 1935-м. А уже в следующем году появилась и первая запись Веры. Дебютный альбом — в 1961-м.

Пик популярности — годы Второй мировой войны, когда она вела на ВВС шоу «Искренне ваша…» (Sincerely Yours) — музыкальную программу для британских солдат за рубежом, тем поднимая их боевой дух. В связи с этим она упоминается в песне Vera группы Pink Floyd.

Линн, продавшей более миллиона копий своих пластинок уже к 22 годам, принадлежит множество рекордов по этой части. Например, в 1952-м сразу три ее композиции — Forget Me Not, The Homing Waltz и Auf Wiederseh’n Sweetheart — вошли в самый первый британский хит-парад Top Twelve, опубликованный New Musical Express.

Кроме того, как актриса Вера появлялась в мюзиклах One Exciting Night (1944), Rhythm Serenade (1943) и играющая в конце «Доктора Стрейнджлава» Кубрика We’ll Meet Again (1943) и A Fire Has Been Arranged (1935).

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