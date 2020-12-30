Жителям Симферополя и Ялты на Новый год подарят воду без ограничений

Жителям Симферополя и Ялты 31 декабря и 1 января будут подавать холодную воду без ограничений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совета министров.

Кроме того, в Евпатории 31 декабря должны дать горячую воду. По словам Аксенова, такое решение приняли, чтобы не омрачать людям новогодний праздник.

Вода в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах будет доступна с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января. В остальные праздничные дни ее будут подавать по графику, уточнили в ГУП «Вода Крыма».

Крым испытывает проблемы с питьевой водой с прошлого года. До присоединения полуострова к России в марте 2014 года 85% пресной воды в республику поступала из Северо-Крымского канала, идущего от Днепра. Украина его перекрыла и потребовала «деоккупацию» полуострова. Москва заявила, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

С 14 декабря в Ялте ввели почасовой график подачи воды. Это произошло из-за обмеления водохранилища. Оно снабжало город питьевой водой. В Евпатории прекратили подачу горячей воды до конца года для ее экономии из-за засухи водохранилищ.

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Polit.ru

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