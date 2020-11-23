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Жители Приморья останутся без света по меньшей мере до среды
По инф. rosbalt.ru   
23 Ноября 2020 г.
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Почти сто тысяч жителей Владивостока и Артема предположительно останутся без электроэнергии до среды.

Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

По словам Кожемяко, без света остаются 69 тыс. человек во Владивостоке и около 30 тыс. — в Артеме. Энергетики говорят, что электроснабжение во Владивостоке будет восстановлено на раньше среды «из-за сложности монтажа и сложности рельефа», а в Артеме ремонтные работы могут затянуться до четверга.

На данный момент в Приморье действует режим ЧС после циклона, вызвавшего множественные аварии на энергосетях. Многие жители региона остаются не только без света, но и без воды и отопления.

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