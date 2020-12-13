Жители Москвы могут записаться на прививку от COVID-19 через приложения

Москвичам из групп риска стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru , но и в городских мобильных приложениях и инфоматах.

«Москвичам стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Горожане из групп риска могут сделать это одним из нескольких способов: на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве с 5 декабря начали работать 70 пунктов вакцинации от коронавируса, до конца года планируется запустить ещё 100.

Сейчас вакцинация доступна для медиков, работников образовательных организаций и городских социальных служб. Чтобы сделать прививку при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли (например, справку с места работы). Достоверность предоставленных сведений будут проверять.

«Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней», — отметили в пресс-службе столичной мэрии.

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В настоящее время вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным, кормящим женщинам и участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против коронавируса. «После того как информация о том, кому из добровольцев давали сам препарат, а кому плацебо, будет раскрыта, те, кто принимал плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 27 927, до 2 569 126. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве — 6 730, госпитализировали в столичные больницы 1 663 человека. На ИВЛ в столичных клиниках находятся 493 пациента.

Профессор Константин Северинов рассказал, что новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу. «Последующие волны могут быть слабее предыдущих в том случае, если количество людей, которые ещё не переболели, не начнёт уменьшаться за счёт естественных причин. Мы пока от этого очень далеко», — отметил эксперт.

По инф. pnp.ru

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