Жители Москвы могут записаться на прививку от COVID-19 через приложения

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Москвичам из групп риска стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях и инфоматах.
«Москвичам стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Горожане из групп риска могут сделать это одним из нескольких способов: на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
В Москве с 5 декабря начали работать 70 пунктов вакцинации от коронавируса, до конца года планируется запустить ещё 100.
Сейчас вакцинация доступна для медиков, работников образовательных организаций и городских социальных служб. Чтобы сделать прививку при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли (например, справку с места работы). Достоверность предоставленных сведений будут проверять.
«Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней», — отметили в пресс-службе столичной мэрии.
Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.
В настоящее время вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным, кормящим женщинам и участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против коронавируса. «После того как информация о том, кому из добровольцев давали сам препарат, а кому плацебо, будет раскрыта, те, кто принимал плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 27 927, до 2 569 126. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве — 6 730, госпитализировали в столичные больницы 1 663 человека. На ИВЛ в столичных клиниках находятся 493 пациента.
Профессор Константин Северинов рассказал, что новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу. «Последующие волны могут быть слабее предыдущих в том случае, если количество людей, которые ещё не переболели, не начнёт уменьшаться за счёт естественных причин. Мы пока от этого очень далеко», — отметил эксперт.
Трагические события, которые произошли с известным актёром Михаилом Ефремовым, отразились на многих людях. Конечно, мнение общественности разделилось. Одни отнеслись к этому с осуждением, другие с сочувствием и пониманием.
В башкирском городе Агидель открылось швейное предприятие, которое с 30 сентября не может набрать сотрудников, — швеям предлагают зарплату в 15 тысяч рублей и, как минимум, шесть вакансий остаются без ответа.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в большой пресс-конференции российского президента как корреспондент. В связи с этим музыкант через свой Инстаграм попросил соотечественников прислать ему вопросы к главе государства.
Домашние питомцы, как и люди, оказались из-за пандемии коронавируса в «ловушке». Гулять и играть на улице с собаками хозяева, соблюдающие самоизоляцию, увы, не могут. В этом случае на помощь, как и весной, могут прийти незнакомые, но неравнодушные горожане — зооволонтеры.
В кино Мария Капнист нередко исполняла роли жутких злодеек: то ведьмой становилась, то ворчливой графиней. Воплощать столь колоритных персонажей ей помогало не только дворянское происхождение, но и долгие годы лишений за стенами исправительно-трудовых лагерей.
С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.
Фильм «Один дома» однажды оказался в одном ряду с нашими новогодними картинами и занял важное место в сердцах многих россиян. И вся эта любовь, в первую очередь, адресована маленькому Маколею Калкину – самому «рождественскому» мальчику в мире.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.