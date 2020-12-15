Жителей Ялты попробуют обеспечить водой из водопадов

Крымский город-курорт Ялта с 14 декабря перешел на график подачи воды по шесть часов в сутки. Об этом сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В то же время крымские власти надеются начать снабжать город водой из альтернативных источников — Массандровского водопада и родников Хаста-Баш и Уч-Кош.

Как пояснила и. о. главы администрации города Янина Павленко, благодаря прошедшим дождям эти источники стали полноводными. Так, по ее информации, источник Хаста-Баш пополнился на 10 тыс. кубометров воды, Массандровский водопад — на 5,6 тыс кубометров, источник Уч-Кош — на 4 тыс кубометров. В Ялту, как ожидается, также будут подавать воду из озера Могаби.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подача воды по графику в Крыму может сохраниться до декабря 2021 года.

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По инф. rosbalt.ru

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