Жителей Севастополя приравняли к ветеранам ВОВ

Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов Великой Отечественной войны. Закон об этом Государственная Дума приняла в третьем чтении. (Отметим, что перед тем, как закон вступит в силу, его еще должен будет подписать президент. - прим. МГ.)

В числе авторов разработанной совместно с правительством инициативы — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

— В год 75-летия Победы как никогда важно восстановить исторические права этой категории граждан, — заявил один из авторов документа, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он напомнил, что данный статус был у жителей осажденного Севастополя до 2014 года.

После вступления закона в силу статус ветеранов ВОВ получат порядка 1,2 тысячи севастопольцев. Документ касается горожан, награжденных знаком «Жителю осажденного Севастополя».

Они смогут рассчитывать на федеральные меры социальной поддержки. А именно — ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

— Дело не только в мерах соцподдержки, но и в вопросе морального долга перед ветеранами, — уверен Белик.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года и завершилась 4 июля 1942 года.

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