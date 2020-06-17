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Житель Тайваня нашел бутылку с посланием, 25 лет назад брошенную в море сотрудником калининградского Музея Мирового океана с борта барка "Крузенштерн".
Об этом рассказали в пресс-службе музея. Житель Тайваня Цзя Цинг Хуан прислал письмо, в котором сообщал, что обнаружил бутылку с двумя посланиями от Музея Мирового океана в августе прошлого года у острова Орхидей. Находка была сделана во время шлюпочных гонок и принесла удачу его команде - в тот день они выиграли гонку.
Бутылка пробыла в воде 25 лет. Она была брошена в океан сотрудником музея Ириной Бойкиной, которая участвовала в кругосветной экспедиции учебного парусного судна "Крузенштерн" в 1995-96 годах и проводила акцию "Бутылочная почта".
За время кругосветки Ирина Бойкина отправила в дрейф 175 бутылок. 12 из них были найдены в первые несколько лет в самых разных уголках планеты - от Бразилии до Австралии, от Южной Африки до Голландии.
Самая символичная история, считают в музее, связана с бутылкой № 172, которую отправили у берегов Португалии в день 300-летия Российского флота. Течением бутылку прибило к побережью Туниса - городу Бизерта, где в 1920-24 годах стояла Русская эскадра, вывозившая из Крыма остатки армии Врангеля.
Теперь сотрудникам музея предстоит выяснить, каким по счету было "тайваньское" послание, где было выброшено и какими маршрутами путешествовало. Удивительно, что очередная бутылка с письмом после очень долгого перерыва была выловлена в год 30-летнего юбилея Музея Мирового океана.
Интересные истории про находки в бутылках:
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Житель Тайваня нашел бутылку с посланием калининградского музея
Житель Тайваня нашел бутылку с посланием, 25 лет назад брошенную в море сотрудником калининградского Музея Мирового океана с борта барка "Крузенштерн".
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