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Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию московского метро
По инф. Polit.ru   
03 Января 2021 г.
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В Москве 3 января запустили вагоны метро под управлением женщин, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию московского метро

Поезда, управляемые женщинами-машинистами, будут ходить по Филевской линии. Машинисты в московском метро сейчас не выполняют тяжелую физическую работу, например, перевод стрелок. Эти функции теперь автоматизированы, уточнили в пресс-службе предприятия.

Для женщин-машинистов разработали униформу. Она состоит из летнего и зимнего комплекта. Женщины сами смогут выбирать, в чем им удобнее работать, — в юбке или в брюках.

В прошлом году вступил в силу приказ Минтруда РФ, который разрешил метрополитену допускать к управлению электропоездами женщин. После этого в столице открыли курсы подготовки для женщин-машинистов. Девушки уже успешно сдали аттестацию и приступили к работе. В Мосметро планируют, что в следующем году коллектив пополнят не менее 50 женщин-машинистов.

Московский метрополитен занимает второе место в мире по числу работающих женщин. В коллективе предприятия свыше 62 тысяч работников, из которых более 22 тысяч — женщины.

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Polit.ru

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