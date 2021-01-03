Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию московского метро

В Москве 3 января запустили вагоны метро под управлением женщин, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Поезда, управляемые женщинами-машинистами, будут ходить по Филевской линии. Машинисты в московском метро сейчас не выполняют тяжелую физическую работу, например, перевод стрелок. Эти функции теперь автоматизированы, уточнили в пресс-службе предприятия.

Для женщин-машинистов разработали униформу. Она состоит из летнего и зимнего комплекта. Женщины сами смогут выбирать, в чем им удобнее работать, — в юбке или в брюках.

В прошлом году вступил в силу приказ Минтруда РФ, который разрешил метрополитену допускать к управлению электропоездами женщин. После этого в столице открыли курсы подготовки для женщин-машинистов. Девушки уже успешно сдали аттестацию и приступили к работе. В Мосметро планируют, что в следующем году коллектив пополнят не менее 50 женщин-машинистов.

Московский метрополитен занимает второе место в мире по числу работающих женщин. В коллективе предприятия свыше 62 тысяч работников, из которых более 22 тысяч — женщины.

Читайте также:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...