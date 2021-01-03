Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию московского метро

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Поезда, управляемые женщинами-машинистами, будут ходить по Филевской линии. Машинисты в московском метро сейчас не выполняют тяжелую физическую работу, например, перевод стрелок. Эти функции теперь автоматизированы, уточнили в пресс-службе предприятия.
Для женщин-машинистов разработали униформу. Она состоит из летнего и зимнего комплекта. Женщины сами смогут выбирать, в чем им удобнее работать, — в юбке или в брюках.
В прошлом году вступил в силу приказ Минтруда РФ, который разрешил метрополитену допускать к управлению электропоездами женщин. После этого в столице открыли курсы подготовки для женщин-машинистов. Девушки уже успешно сдали аттестацию и приступили к работе. В Мосметро планируют, что в следующем году коллектив пополнят не менее 50 женщин-машинистов.
Московский метрополитен занимает второе место в мире по числу работающих женщин. В коллективе предприятия свыше 62 тысяч работников, из которых более 22 тысяч — женщины.
Против жителя Нижегородской области завели уголовное дело за сбор поваленных ветром деревьев. (Вот как легко, оказывается, попасть под уголовное преследование - достаточно всего лишь собрать поваленные деревья... прим. МГ.)
Как вы представляете себе свое семидесятилетие? Для жительницы города Инглвуд в штате Калифорния, это стало хорошим поводом для фотосессии в купальнике. Бабетт Дэвис решила так отпраздновать свой юбилей, когда её дочь прислала ей старые снимки. Американке показалось, что её внешность не слишком изменилась и выглядит она так же хорошо, как сорок лет назад.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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