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Женщина с поражением легких 11 часов ждала места в больнице. Не дождалась...
По инф. rosbalt.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Жительница города Касли Челябинской области не дождалась помощи врачей и умерла. Об этом рассказала родственница женщины в соцсетях.

Под Челябинском женщина с поражением легких умерла, просидев 11 часов в машине «скорой»

По ее словам, ее тете стало плохо, и она вызвала врача. Терапевт отправила пациентку на КТ — обследование показало поражение легких на 40%. Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест, и ей пришлось 11 часов просидеть в автомобиле «скорой». Потом ее разместили в палату, «но нужной медпомощи ей не оказали, и она умерла», добавила родственница, ее цитирует «МК Челябинск».

В региональном минздраве по данному факту начали проверку. Планируется в том числе прослушать все телефонные разговоры пациентки с медиками, уточнили в пресс-службе ведомства.

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По инф. rosbalt.ru

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