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Жена Михаила Ефремова опровергла слухи о скором разводе
|По инф. rosbalt.ru
|27 Ноября 2020 г.
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Информация о том, что Софья Кругликова собирается развестись со своим мужем Михаилом Ефремовым является недостоверной. Свою позицию она высказала другу семьи, члену Общественного совета ФСИН РФ Алексею Лобареву.
По его словам, женщина недовольна распространяемой в СМИ недостоверной информацией о Ефремове.
— Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе, — процитировал Кругликову Лобарев.
Он также отметил, что Софья собирается навестить мужа в колонии, как только там закончится карантин.
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