Жена Михаила Ефремова опровергла слухи о скором разводе

Информация о том, что Софья Кругликова собирается развестись со своим мужем Михаилом Ефремовым является недостоверной. Свою позицию она высказала другу семьи, члену Общественного совета ФСИН РФ Алексею Лобареву.

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По его словам, женщина недовольна распространяемой в СМИ недостоверной информацией о Ефремове.

— Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе, — процитировал Кругликову Лобарев.

Он также отметил, что Софья собирается навестить мужа в колонии, как только там закончится карантин.

По инф. rosbalt.ru

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