Супруга Михаила Ефремова хочет с ним развестись?..

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, решила подать на развод после почти 20 лет брака. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на близкого друга артиста — его фамилия не уточняется.

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По его версии, Кругликова не смогла простить мужу «измену с актрисой Дарьей Белоусовой». Тут есть и эмоции, и холодный расчет — пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить, добавил собеседник. Он отметил, что для Ефремова «это станет ударом, актом предательства».

Напомним, после аварии с участием актера стало известно якобы о его «связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой», в квартире которой в Казарменном переулке он находился после смертельного ДТП. По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Сама актриса закрыла все страницы в соцсетях, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

По инф. rosbalt.ru

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