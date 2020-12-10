На Байкале вновь произошло сильное землетрясение

На Байкале в 5:45 по местному времени (00:45 мск) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии. Жители Иркутска и Бурятии хорошо ощутили подземные толчки. Отметим, что за последние месяцы это уже второе достаточно ощутимое землетрясение в этом уголке страны.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясение - 5,3. В МЧС России по Иркутской области сообщили, что магнитуда в эпицентре землетрясения достигала 5,5, интенсивность - 7,9 балла. В самом Иркутске было 5-6 баллов.

Сильные подземные толчки ощущались также в других населенных пунктах Иркутской области, Республики Бурятия и даже в Монголии.

Напомним, близкое по амплитуде и интенсивности землетрясение в этом регионе было зафиксировано 22 сентября 2020 года.

Район Байкала считается территорией с высокой сейсмичностью, так как находится в зоне разлома земной коры. На берегах озера в год происходит от 3 до 8 тыс. землетрясений, однако большая их часть настолько слабая, что ощущается только сейсмографами. Известны и разрушительные землетрясения. В 1862 году из-за подземных толчков под воду ушел участок площадью 200 квадратных километров.

Последние сильные землетрясения на Байкале происходили в августе 2008 года (9 баллов) и в феврале 2010 года (6,1 балла).

6 июля 2020 года землетрясение в 4,7 балла зафиксировали в акватории Байкала на границе Бурятии и Иркутской области. Тогда тоже обошлось без разрушений.

Считается, что землетрясения до 5 баллов включительно не причиняют вреда. При 6 баллах возможны легкие повреждения зданий. Значительные разрушения начинаются с 7 баллов.

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