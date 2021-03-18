Задачки от президента Путина: генпрокурору не позавидуешь

Владимир Путин встретился с генпрокурором и поручил решить ему целый список задач: не допускать задержек зарплат, охранять права пенсионеров и инвалидов, и не допускать неоправданного роста тарифов ЖКХ, бороться с преступностью и лично следить за расселением аварийного жилья. (Все это звучит прекрасно, вот только насколько это исполнимо?.. прим. МГ.)

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое состоялось 17 марта 2021 года, Владимир Путин подвёл итоги работы ведомства за 2020 год и обозначил задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год.

Генпрокуратура должна отслеживать ситуацию на рынке труда, не допускать задержек зарплат и уделить особое внимание правам дольщиков. Кроме того, органы прокуратуры должны обеспечить соблюдение законности на парламентских выборах в 2021 году. Такие задачи поставил президент Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства.

За очень непростой 2020 год удалось улучшить ряд важных показателей, сказал президент. Прокуроры защитили социальные права более миллиона граждан.

"Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по зарплате", - заметил он.

Зарегистрированная задолженность снизилась с 2,1 млрд рублей до 1,6 млрд. "А ведь это был очень сложный год, связанный с прекращением деятельности многих предприятий", - уточнил Путин.

"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда", - констатировал он, поручив продолжить тщательный мониторинг рынка труда.

Президент назвал приоритетом защиту прав наиболее уязвимых категорий. В прошлом году стало больше устраненных нарушений в сфере охраны прав инвалидов и пенсионеров. Но нужно обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, "чтобы пожилые и люди с ограниченными возможностями без проволочек и разного рода мытарств получили то, что им положено по закону - компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации", указал он.

При рассмотрении обращений и приеме граждан особое внимание надо уделить фактам нарушения прав социально не защищенных категорий, указал Путин.

"Нужно, чтобы люди чувствовали свою связь с системой прокуратуры и понимали, что это тот уровень государственной власти, где они могут получить защиту своих интересов", - подчеркнул он.

Еще президент призвал следить за соответствием законов поправкам к Конституции. На особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей. Среди безусловных приоритетов - охрана прав несовершеннолетних.

"Нарушений здесь по-прежнему немало, поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке, привлекать к их решению власти регионов, муниципалитетов и, безусловно, опираться на общественные организации", - заявил Путин.

Президент указал совершенствовать систему безопасности в образовательных учреждениях, вести регулярные проверки организации питания в школах и летнего отдыха. Причем нарушения здесь надо не просто фиксировать, а полностью устранять.

Нельзя оставлять без внимания факты домашнего насилия, заявил он: свыше половины преступлений против несовершеннолетних совершены членами их семей.

Путин призвал строго наказывать за нарушения в сфере реализации нацпроектов и не допускать неоправданного роста тарифов в ЖКХ. Темой прав обманутых дольщиков он попросил руководителей прокуратуры в регионах заняться лично.

Нужно разбираться с долгами прошлых лет и в конце концов добиться окончательного решения этого вопроса, сказал президент. И не допускать новых проблем, "чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики не отыскивали бы каких-либо юридических лазеек для обмана людей", предостерег он.

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Одна из ключевых задач прокуратуры - борьба с преступностью. "Вы отвечаете за координацию всей правоохранительной деятельности в России и должны делать все необходимое для снижения уровня криминальной угрозы, повышения раскрываемости преступлений", - указал Путин. Нужно изучать правомерность отказов в регистрации сообщений о преступлениях, выявлять фальсификации учетных документов, давать принципиальную оценку фактам волокиты при расследовании, уточнил он.

Президент отметил небольшое снижение раскрываемости преступлений в 2020 году и поручил тщательно проанализировать причины. А также привел цифры: в отношении 180,4 тысячи подсудимых прекращено уголовное преследование.

Нужно и впредь добиваться того, чтобы все приговоры были объективными и справедливыми, считает он. Еще Путин поручил представить доклад о ситуации с переполнением изоляторов.

Путин попросил реагировать на все факты давления и ущемления прав бизнеса, особенно малого и среднего, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. "В последнее время мы стараемся поддержать этот сектор и людей, которые там работают", - напомнил он. И надо контролировать обоснованность проверок в отношении предприятий, впрочем, по оценке президента, прокуратура работает тут достаточно эффективно.

Еще глава государства указал внимательно отслеживать картельные сговоры, в частности, в сфере поставок лекарств - они ведут к повышению цен на рынке и страдают граждане. "Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму, - также заявил президент. - Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране". И следует обеспечить соблюдение законности в период подготовки и проведения парламентских выборов.

Серьезное внимание Путин попросил уделить борьбе с коррупцией и еще потребовал принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств и цифровых финансовых активов, которыми все чаще пользуются преступники.

Прокуроры в прошлом году пресекли 4 млн нарушений в различных сферах, заявил Генпрокурор. В частности, отмечались многочисленные случаи невыплаты или занижения надбавок медикам, и прокуроры добились получения ими более 2,5 млрд рублей за помощь больным с коронавирусом.

Игорь Краснов указал прокурорам лично заняться проблемами переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "Люди живут в неподобающих условиях - с дырявыми крышами, без тепла и воды. Поставьте себя на их место - убежден, что ваше реагирование станет более острым", - дал он совет. И еще Генпрокурор потребовал до мая разобраться с непредоставлением квартир ветеранам.

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Владимир Путин также дал Генпрокуратуре поручение разобраться с нарушениями режима в следственных изоляторах (СИЗО) из-за их переполнения.

Путин подчеркнул: нарушения режимных требований в СИЗО и-за их переполнения продолжаются. Должен быть проведен анализ ситуации по регионам, указал Путин. «Нужно внимательно посмотреть», — обратился он к прокурорам и поручил представить ему докладную записку на эту тему.

Путин предположил, что помогать нужно «субъектам или самой системе» (исполнения наказаний, МВД — прим. ред.) «Проблем достаточно, но есть острые вещи, на них нужно отреагировать соответствующим образом», — предупредил Путин.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на переполненность следственных изоляторов. ФСИН соглашалась с этими претензиями. Среди одной из причин переполненности СИЗО в Генпрокуратуре называли «плохое следствие». В 2019 году по поручению Путина уже был предложен ряд мер для решения проблемы, к примеру, ввести для иностранцев-правонарушителей принудительную высылку из России вместо отправки в СИЗО. Но ситуация до сих пор не улучшилась, пишет rosbalt.ru .

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