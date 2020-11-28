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В Ростове две 70-летние пенсионерки провалились из квартиры в подвал
По инф. Российской газеты   
28 Ноября 2020 г.
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В Ростове-на-Дону две пожилые женщины упали в подвал дома из собственной квартиры. Конечно же, не обошлось без травм.

В Ростове две 70-летние пенсионерки провалились из квартиры в подвал

Ростовское управление СК России проведет доследственную проверку по факту падения двух 70-летних женщин в подвал дома из собственной квартиры.

Инцидент произошел 24 ноября в многоквартирном доме на улице Суворова, 7. Построенное около 120 лет назад здание в прошлом году по решению суда было признано аварийным и жильцы подлежали расселению.

Провалившиеся из собственной квартиры в подвал дома пенсионерки получили черепно-мозговые травмы, а у одной из пострадавших диагностирована закрытая травма голеностопа.

— С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки, — сообщила «РГ» пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

На происшествие отреагировали и в прокуратуре Ростовской области. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства при переселении граждан из аварийного жилья, а также взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной СКР.

Вот и яркий пример того, к чему приводит затягивание чиновниками расселения аварийного жилья. Наверняка, если бы таком доме жили их родители, они бы явно расселили его поскорее, а здесь можно было и подождать, и вот результат.

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