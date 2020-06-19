За время эпидемии коронавируса Россия потеряла больше 400 медиков

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С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России умерли 489 медицинских работников, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время онлайн-конференции.
«Мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших. К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 [человек] — это медицинские работники», — сказала Самойлова.
Она уточнила, что сейчас ведомство практически не получает жалоб на то, что медики не обеспечены средствами защиты.
26 мая Минздрав сообщил, что в России от коронавируса умер 101 медик.
За неделю до этого журналисты «Медиазоны» подсчитали, что к 18 мая в России от COVID-19 умерли минимум 186 медиков − это в 16 раз больше, чем в шести других странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы. По данным издания, больше врачей умерли в Москве, Подмосковье, Петербурге и Дагестане.
В Кремле считают эти данные недостоверными. «Насколько мне известно — это не так. Мы исходим из других данных. Эти данные [о высокой смертности] не находят своего подтверждения… Список врачей естественно стекается в Минздрав России. Вы говорите про отдельных врачей, вы говорите про какие-то организации, но есть центральное ведомство, которое получает всю исчерпывающую информацию», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Между тем, сами медики начали в апреле составлять список памяти медицинских работников, погибших за время пандемии коронавируса. В нем по данным на 18 июня значатся 449 имен, среди которых врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другой персонал. Однако в Росздравнадзоре назвали другую цифру - 489. Возникает вопрос, почему разнятся данные. Оказывается, что названные чиновниками данные были "неофициальными".
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