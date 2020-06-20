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За три месяца в Петербурге и области утонули уже три десятка человек

По инф. rosbalt.ru   
20 Июня 2020 г.
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За последние две недели на территории Северо-Западного региона утонули 33 человека, из них 10 детей. В петербургском управлении МЧС бьют тревогу, поскольку в ближайшее время в Петербурге и области сохранится жаркая погода, а это значит, что жители будут стремиться к отдыху у воды.

Петербургские спасатели бьют тревогу из-за числа утонувших в последние дни

«Горожане традиционно ищут прохлады у водоемов, купаясь, где только можно, подавая плохой пример подрастающему поколению», — отметили в управлении.

Спасатели напомнили о последних несчастных случаях. Так, вечером 9 июня в карьере на территории парка Героев-пожарных утонул 13-летний подросток. Спустя пять дней его ровесник пгиб на Черном озере в Гатчинском районе. 17 июня в Полюстровском парке во время купания захлебнулся 5-летний малыш, оставшийся без присмотра взрослых — его успели спасти и госпитализировать. Несколько часов спустя поступила заявка о потерявшейся 4-летней девочке в Тосно. Через несколько часов ее тело было обнаружено в реке.

Сотрудники МЧС просят во избежание подобных трагедий не оставлять детей без присмотра, а также напоминают о правилах поведения на берегу во время отдыха:

— купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях;

— не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга;

— в воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.). Если свело ногу, нужно взяться рукой за пальцы и сильно потянуть ступню на себя;

— не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт;

— опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю;

— не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи;

— очень осторожно плавайте на надувных матрацах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега;

— не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания;

— не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.

Напомним, накануне петербургское управление Роспотребнадзора сообщило о результатах проверки городских водоемов. Специалисты пришли к выводу, что ни один из них не пригоден для купания.

По инф. rosbalt.ru

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