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Ни один из водоемов Петербурга не подходит для купания. Печально
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2020 г.
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Петербургское управление Роспотребнадзора проверило состояние водоемов, находящихся на территории города. Ведомство выяснило, что все они непригодны для купания.

В Петербурге не нашлось водоемов, пригодных для купания

По данным на 17 июня сотрудники управления взяли 252 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

«Согласно результатам мониторинга все водные акватории: 1-го Суздальского озера (Верхнее), Выборгский район; 2-го Суздальского озера (Среднее), Выборгский район; 3-го Суздальского озера (Нижнее), Выборгский район; Ольгинского водоема, Выборгский район; Колонистского пруда, Пушкинский район; озера Разлив (пляжи: „Офицерский“, „Белая гора“, „Северный“, „Зеленая Гора“, „Новый“); Финского залива (пляжи: „Кронштадтский“ Кронштадтский район; „Комаровский“, „Ласковый“, „Чудный“, „Золотой“, „Детский“, „Дубковский“, „Сестрорецкий“, „Белые ночи“), „Дюны“ Курортный район: „Морские Дубки“ Приморский район); оз. Безымянное, Красносельский район, р. Ижора (пляжи „Взрослый“, „Детский“), Колпинский район не соответствуют требованиям санитарного законодательства», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранне в городском управлении МЧС призвали жителей и гостей Петербурга соблюдать правила безопасности на берегах водоемов, а также напомнили, что за нарушение правил купания предусмотрена административная ответственность.

Увы, но состояние водоемов в городской черте действительно оставляет желать лучшего. Искупаешься в них - подхватишь инфекцию. Поэтому лучше уж поставить бассейн на даче, чем испытывать судьбу в городских водоемах. Поговорите об этом со своими детьми и внуками!

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По инф. rosbalt.ru

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