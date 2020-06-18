Ни один из водоемов Петербурга не подходит для купания. Печально

Петербургское управление Роспотребнадзора проверило состояние водоемов, находящихся на территории города. Ведомство выяснило, что все они непригодны для купания.

По данным на 17 июня сотрудники управления взяли 252 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

«Согласно результатам мониторинга все водные акватории: 1-го Суздальского озера (Верхнее), Выборгский район; 2-го Суздальского озера (Среднее), Выборгский район; 3-го Суздальского озера (Нижнее), Выборгский район; Ольгинского водоема, Выборгский район; Колонистского пруда, Пушкинский район; озера Разлив (пляжи: „Офицерский“, „Белая гора“, „Северный“, „Зеленая Гора“, „Новый“); Финского залива (пляжи: „Кронштадтский“ Кронштадтский район; „Комаровский“, „Ласковый“, „Чудный“, „Золотой“, „Детский“, „Дубковский“, „Сестрорецкий“, „Белые ночи“), „Дюны“ Курортный район: „Морские Дубки“ Приморский район); оз. Безымянное, Красносельский район, р. Ижора (пляжи „Взрослый“, „Детский“), Колпинский район не соответствуют требованиям санитарного законодательства», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранне в городском управлении МЧС призвали жителей и гостей Петербурга соблюдать правила безопасности на берегах водоемов, а также напомнили, что за нарушение правил купания предусмотрена административная ответственность.

Увы, но состояние водоемов в городской черте действительно оставляет желать лучшего. Искупаешься в них - подхватишь инфекцию. Поэтому лучше уж поставить бассейн на даче, чем испытывать судьбу в городских водоемах. Поговорите об этом со своими детьми и внуками!

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По инф. rosbalt.ru

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