За сколько же минут врач должен обследовать больного?

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Минздрав рассчитал врачам время на обследование пациентов. При этом штрафовать докторов за нарушение нормативов не планируют.
Сколько времени?
Приём у инфекциониста в поликлинике должен длиться 20 минут, у онколога — 23 минуты, у хирурга — 26 минут. Предполагающий это приказ Минздрава вступает в силу 9 ноября. В течение этого времени специалисту нужно не только осмотреть пациента, но и заполнить необходимые документы.
В общей сложности в приказе фигурирует шесть специальностей. Дольше всех — 35 минут — приём должен длиться у фтизиатра. Пульмонолог сможет провести с пациентом 26 минут, гематолог — 20 минут.
Столько времени, согласно приказу, потребуется врачу для работы с пациентом, если причиной визита стало заболевание. Если речь идёт о профилактике, норматив сокращается — для фтизиатров на 10-20 процентов, для остальных специалистов — на 30-40 процентов. Время на заполнение необходимой медицинской документации также рассчитано: гематологи, инфекционисты, пульмонологи и онкологи должны тратить на эту работу не более 35 процентов от длительности приёма, фтизиатры — не более 37 процентов, хирурги — не более 39 процентов.
Представленные нормы станут основой для расчёта нагрузки и иных правил организации труда врачей-специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно, уточняется в документе.
Для чего понадобился расчёт нагрузки
Наказывать врачей, уделивших «сложному» пациенту больше времени, не будут, пояснил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Беспочвенны и опасения граждан, сделавших из приказа вывод, что медики начнут вести приём, постоянно поглядывая на часы.
«Тему поминутного расчёта времени на одного пациента мы неоднократно обсуждали с руководством Минздрава, — рассказал депутат. — Речь в приказе идёт о нормативах, необходимых для планирования деятельности медорганизации. То есть это, по сути, условные единицы, которые будут использовать, в частности, чтобы понять, сколько пациентов врач может принять за смену, и сформировать электронную очередь. Если пациенту требуется больше времени, естественно, врач это время ему уделит».
Нормативы по времени приёма в поликлиниках существовали и раньше, при этом ни органы управления здравоохранением, ни страховые медицинские организации за отступление от них медиков не наказывали, отметил Дмитрий Морозов.
«Никакого давления на врача извне не будет и теперь», — уверен он.
Бюрократическую нагрузку на медиков нужно снизить
Расчёт времени, которое врач вынужден тратить на заполнение медицинской документации, так же не случаен: одна из задач, стоящих перед Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования сегодня — оптимизировать этот процесс.
«Для этого важно полностью перейти на электронный документооборот — такую задачу поставил президент, — сказал Дмитрий Морозов. — Многие клиники уже ведут истории болезни в электронном формате, но сегодня почти все подстраховываются и распечатывают эти документы, то есть работают ещё и с бумажными носителями». Делать это приходится, потому что до конца не отлажено взаимодействие с контролирующими органами, страховыми медицинскими организациями, прокуратурой, Следственным комитетом, судами — они медицинские электронные документы пока не принимают.
«Эту проблему необходимо решить», — уверен парламентарий.
Приказ о переходе на электронный документооборот Минздравом уже подготовлен, в настоящее документ проходит регистрацию в Минюсте, и может быть утвержден до конца этого года, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачёв. Идти «директивным путём» и полностью запрещать бумажные документы в Минздраве не намерены.
Сколько врач в поликлинике должен осматривать пациента:
врач-гематолог — 20 минут;
врач-инфекционист — 20 минут;
врач-онколог — 23 минуты;
врач-пульмонолог — 26 минут;
врач-фтизиатр — 35 минут;
врач-хирург — 26 минут.
Медорганизации имеют право незначительно скорректировать эти нормы с учётом плотности проживания населения. Для этого применяются следующие корректирующие коэффициенты:
плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации выше 8 человек на кв. км: -0,05;
плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации ниже 8 человек на кв. км: +0,05.
Власти Московской области приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Месяцем раньше такие же ограничения ввели в Москве.
Великий постимпрессионист Винсент Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, при этом у художника, скорее всего, была «белая горячка». Об этом заявляют специалисты из Медицинского центра университета Гронингена.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев попробовал себя в творчестве, написав книгу «Искушение». Его перу также принадлежит сценарий, по которому сейчас снимается фильм «Пункт пропуска». Премьера заявлена на март следующего года. О своем новом опыте, о фильме и о бывшей жене Наталье Поклонской Соловьев рассказал журналистам
В воскресенье сборная России по хоккею проведет заключительный матч Кубка Карьяла против национальной сборной Чехии. Победитель матча станет обладателем трофея, так как команды не досягаемы для оппонентов. Букмекерские конторы онлайн принимают ставки на матчи сборной России по хоккею, а также КХЛ, НХЛ и европейские чемпионаты.
Согласно оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, порядка 20 стран в ближайшее время могут столкнуться с серьезными проблемами с продовольствием. В 16 из них не исключается риск полноценного голода.
В России с 1990-х годов продолжается процесс возрождения классических гимназий. Изначально это явление было связано с романтизацией дореволюционной России и ее гуманитарных ценностей. Образовательные формы того времени, выросшие из немецких практических школ, вызвали интерес преимущественно в православном сообществе.
Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
Мелания Трамп может развестись с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, первая леди задумалась о разводе после того, как огласили результаты прошедших в стране президентских выборов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.