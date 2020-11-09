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За сколько же минут врач должен обследовать больного?
По инф. Парламентской газеты   
09 Ноября 2020 г.
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Минздрав рассчитал врачам время на обследование пациентов. При этом штрафовать докторов за нарушение нормативов не планируют.

Сколько времени?

Приём у инфекциониста в поликлинике должен длиться 20 минут, у онколога — 23 минуты, у хирурга — 26 минут. Предполагающий это приказ Минздрава вступает в силу 9 ноября. В течение этого времени специалисту нужно не только осмотреть пациента, но и заполнить необходимые документы.

В общей сложности в приказе фигурирует шесть специальностей. Дольше всех — 35 минут — приём должен длиться у фтизиатра. Пульмонолог сможет провести с пациентом 26 минут, гематолог — 20 минут.

Столько времени, согласно приказу, потребуется врачу для работы с пациентом, если причиной визита стало заболевание. Если речь идёт о профилактике, норматив сокращается — для фтизиатров на 10-20 процентов, для остальных специалистов — на 30-40 процентов. Время на заполнение необходимой медицинской документации также рассчитано: гематологи, инфекционисты,  пульмонологи и онкологи должны тратить на эту работу не более 35 процентов от длительности приёма, фтизиатры — не более 37 процентов, хирурги — не более 39 процентов.

Представленные нормы станут основой для расчёта нагрузки и иных правил организации труда врачей-специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно, уточняется в документе.

Для чего понадобился расчёт нагрузки

Наказывать врачей, уделивших «сложному» пациенту больше времени, не будут, пояснил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Беспочвенны и опасения граждан, сделавших из приказа вывод, что медики начнут вести приём, постоянно поглядывая на часы.

«Тему поминутного расчёта времени на одного пациента мы неоднократно обсуждали с руководством Минздрава, — рассказал депутат. — Речь в приказе идёт о нормативах, необходимых для планирования деятельности медорганизации. То есть это, по сути, условные единицы, которые будут использовать, в частности, чтобы понять, сколько пациентов врач может принять за смену, и сформировать электронную очередь.  Если пациенту требуется больше времени, естественно, врач это время ему уделит».

Нормативы по времени приёма в поликлиниках существовали и раньше, при этом ни органы управления здравоохранением, ни страховые медицинские организации за отступление от них медиков не наказывали, отметил Дмитрий Морозов.

«Никакого давления на врача извне не будет и теперь», — уверен он.

Бюрократическую нагрузку на медиков нужно снизить

Расчёт времени, которое врач вынужден тратить на заполнение медицинской документации, так же не случаен: одна из задач, стоящих перед Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования сегодня — оптимизировать этот процесс.

«Для этого важно полностью перейти на электронный документооборот — такую задачу поставил президент, — сказал Дмитрий Морозов. — Многие клиники уже ведут истории болезни в электронном формате, но сегодня почти все подстраховываются и распечатывают эти документы, то есть работают ещё и с бумажными носителями». Делать это приходится, потому что до конца не отлажено взаимодействие с контролирующими органами, страховыми медицинскими организациями, прокуратурой, Следственным комитетом, судами — они медицинские электронные документы пока не принимают.

«Эту проблему необходимо решить», — уверен парламентарий.

Приказ о переходе на электронный документооборот Минздравом уже подготовлен, в настоящее документ проходит регистрацию в Минюсте, и может быть утвержден до конца этого года, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачёв.  Идти «директивным путём» и полностью запрещать бумажные документы в Минздраве не намерены.

Сколько врач в поликлинике должен осматривать пациента:

  • врач-гематолог — 20 минут;
  • врач-инфекционист — 20 минут;
  • врач-онколог — 23 минуты;
  • врач-пульмонолог — 26 минут;
  • врач-фтизиатр — 35 минут;
  • врач-хирург — 26 минут.

Медорганизации имеют право незначительно скорректировать эти нормы с учётом плотности проживания населения. Для этого применяются следующие корректирующие коэффициенты:

  • плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации выше 8 человек на кв. км: -0,05;
  • плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации ниже 8 человек на кв. км: +0,05.

По инф. Парламентской газеты

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