ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
Умер Василий Лановой
2021-01-29-01-24-41
Умер народный артист СССР Василий Лановой. Он скончался в столичной больнице на 88-м году жизни, подтвердила его супруга Ирина Купченко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

За лососем будут наблюдать беспилотники и искусственный интеллект
По инф. «Аргументы Недели»   
26 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Не секрет, что в прошлом году тихоокеанский лосось преподнёс неприятный сюрприз российским учёным. Все прогнозы по его вылову на Дальнем Востоке оказались сильно завышены – красная рыба не пришла.

Причём аналогичная ситуация наблюдалась не только в России, но и у берегов других лососёвых государств. Ситуацию надо исправлять, тем более 2021 год для российской рыбохозяйственной отрасли уже объявлен годом тихоокеанского лосося.

Чтобы точнее определять запасы красной рыбы, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предлагает задействовать беспилотники и даже искусственный интеллект.

В связи с падением вылова лососей на Дальнем Востоке ВНИРО разработает и примет специальную программу по их дополнительному изучению. При этом исследования будут проходить не только в море, но и на суше, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также беспилотников, которые учёные начали применять ещё в прошлом году на Камчатке и в Хабаровском крае.

На эти работы в 2021 г. будет выделено 60 млн рублей. В результате подобных исследований специалисты смогут в режиме реального времени получать максимально объективную информацию и наблюдать, как и какой рыбой заполняются нерестилища.

Еще по теме:

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 