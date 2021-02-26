За лососем будут наблюдать беспилотники и искусственный интеллект

Не секрет, что в прошлом году тихоокеанский лосось преподнёс неприятный сюрприз российским учёным. Все прогнозы по его вылову на Дальнем Востоке оказались сильно завышены – красная рыба не пришла.

Причём аналогичная ситуация наблюдалась не только в России, но и у берегов других лососёвых государств. Ситуацию надо исправлять, тем более 2021 год для российской рыбохозяйственной отрасли уже объявлен годом тихоокеанского лосося.

Чтобы точнее определять запасы красной рыбы, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предлагает задействовать беспилотники и даже искусственный интеллект.

В связи с падением вылова лососей на Дальнем Востоке ВНИРО разработает и примет специальную программу по их дополнительному изучению. При этом исследования будут проходить не только в море, но и на суше, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также беспилотников, которые учёные начали применять ещё в прошлом году на Камчатке и в Хабаровском крае.

На эти работы в 2021 г. будет выделено 60 млн рублей. В результате подобных исследований специалисты смогут в режиме реального времени получать максимально объективную информацию и наблюдать, как и какой рыбой заполняются нерестилища.

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По инф. argumenti.ru

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