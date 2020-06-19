Урал: на спасение деревьев приходит искусственный интеллект

Вместе с IT-компанией волонтеры Уральского федерального университета (УрФУ) создают нейросеть, которая будет распознавать деревья Екатеринбурга и контролировать их сохранность.

Чтобы научить ее это делать, нужно собрать данные вручную: отсортировать фотографии в телеграмм-боте, рассказали студенты.

По словам аналитика-разработчика систем машинного обучения компании Татьяны Зобниной, зеленые насаждения заносят в подобную базу и в других странах.

Сейчас ребята обучают нейросеть отличать деревья от столбов по фотографиям. Позже из этого получится интерактивная карта растений, где будет отслеживаться не только их местонахождение и число, но и виды. Благодаря ей жители смогут увидеть незаконную вырубку, а например, аллергики – выбрать наиболее безопасный для прогулок район.

– Для реализации проекта нам нужна помощь в разметке деревьев. Через нашего телеграмм-бота можно будет отсортировать снимки и спасти настоящее дерево, которых в мегаполисе осталось не так много, - призвал горожан студент Георгий Шишкин.

Время меняется, и все чаще технологии приходят на помощь человеку в самых разных отраслях, в том числе, оказывается, могут они помочь и в борьбе за здоровую экологию.

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