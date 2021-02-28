Взяли одноразовый стаканчик и испытали чувство вины. Бывает у вас?

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Попытки вести экологичный образ жизни могут обернуться экотревожностью. (Мы живем в такое время, когда постоянно отовсюду слышим о том, какой ущерб окружающему миру приносит наше потребительство. И от этого переживаем за природу еще сильнее, но и тут свои границы должны быть - прим. МГ.)
Об этом на одном из вебинаров рассказали руководитель петербургского экодвижения «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко и психолог, создатель группы поддержки людей с экотревожностью Ася Воронкова.
«Экотревожность — это хронический страх перед экологической катастрофой. С психологической точки зрения это означает, что изменения на планете ты переживаешь так, будто это происходит с твоим родственником. Это и беспокойство о своем будущем и будущем детей. Среди ярких проявлений экотревожности — гнев, страх, безысходность, вина, стыд, чувство одиночества», — объясняет Ивченко.
Так, чувство вины может возникнуть по самым разным причинам: многие люди концентрируются на упаковке, которая вскоре станет мусором. Доходит до того, что человеку стыдно купить пачку крабовых палочек.
«Человек может и винить себя, и злиться одновременно. Вот в магазине передо мной в очереди люди очень много пакетов берут, и я всех ненавижу. А потом я захожу в кафе, оказывается, что у меня нет с собой многоразовой кружки, и я покупаю одноразовый стаканчик. И чувствую вину. У всех разные триггеры», — объяснила Ася Воронкова.
Карина Ивченко советует придерживаться следующих принципов, чтобы не стать слишком экотревожным.
«Действовать постепенно, по возможностям, сохранять баланс, допускать шаги в сторону, принимать действительность и окружающих. Нужно понимать, что нельзя внедрить сразу все идеи. Мне иногда пишут: в моем городе нет инфраструктуры для раздельного сбора мусора, но у меня рука не поднимается все выбрасывать одним пакетом, и я переживаю. Но нам нужно работать с тем, что есть. Раз некуда сдать на переработку, можно сократить количество этих потенциальных отходов», — посоветовала Ивченко.
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Попытки вести экологичный образ жизни могут обернуться экотревожностью. (Мы живем в такое время, когда постоянно отовсюду слышим о том, какой ущерб окружающему миру приносит наше потребительство. И от этого переживаем за природу еще сильнее, но и тут свои границы должны быть - прим. МГ.)
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