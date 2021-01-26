Взлетевшие цены на продукты: разобраться попробует налоговая

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к вопросу роста цен на продукты питания, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

По информации издания, налоговая служба начала запрашивать у производителей их прогнозы по ценам до конца 2021 года. Речь идет о таких продуктах, как мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и т. д. При этом ранее таких запросов на предприятия не поступало.

Напомним, соглашение об установлении предельных цен было подписано между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря прошлого года. Касалось оно только двух продуктов — сахара и подсолнечного масла, цены на которые выросли в прошлом году больше всего.

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По документу, в рознице сахар не может продаваться дороже 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло — больше 100 рублей за литр. Соглашение действует до конца первого квартала 2021 года. При этом ФНС должна была проконтролировать исполнение соглашений с помощью онлайн-касс.

Однако на прошлой неделе в Минсельхозе не исключили введения аналогичных мер в отношении макарон. Обеспокоенность ведомства также вызвал рост цен на яйца и картофель. Источники издания не исключают распространения этих мер также на молочные продукты, крупы и другие продукты.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. И пропорционально этому в магазинах взлетели цены - так, что тысяча рублей превратилась в сущие копейки. А ведь добавим к этому то, что десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах? А вот еще наши публикации на эту тревожную тему: «Тысяча рублей — это полупустая корзина». Согласны?

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