ВЦИОМ: около 70% россиян перешли в режим экономии

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Три четверти участников опроса (75%) ответили, что брать кредиты в настоящее время не стоит. Только 11% полагает, что кредиты сейчас брать выгодно.
42% опрошенных считают, что сбережения из банков лучше забрать. Размещать сбережения на депозитах считают целесообразным 32%.
По данным социологов, индекс доверия банковским вкладам с начала года снизился на 15 пунктов и составил 41 п. —— минимальное значение за год.
По данным Росстата, реальные денежные доходы жителей России в июле–сентябре сократились на 4,8% по сравнению с этим же периодом 2019 года. При этом в апреле–июле доходы россиян сократились на 8,4%, по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В январе–марте доходы росли, но слабо — всего на 0,7%. В общей сложности по итогам января—сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%. Реальные доходы россиян не сокращались так сильно с 1999 года. Тогда падение по итогам года достигло 12,3%. Реальными располагаемыми денежными доходами населения называют денежные доходы за вычетом обязательных платежей, с учетом инфляции. Более половины россиян, по данным ВЦИОМ, предполагают, что экономический кризис еще впереди.
Публикации о богатстве и бедности, о чудовищном разрыве между ними - по ссылке.
В кино Мария Капнист нередко исполняла роли жутких злодеек: то ведьмой становилась, то ворчливой графиней. Воплощать столь колоритных персонажей ей помогало не только дворянское происхождение, но и долгие годы лишений за стенами исправительно-трудовых лагерей.
С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.
Фильм «Один дома» однажды оказался в одном ряду с нашими новогодними картинами и занял важное место в сердцах многих россиян. И вся эта любовь, в первую очередь, адресована маленькому Маколею Калкину – самому «рождественскому» мальчику в мире.
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела сейчас?
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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