ВЦИОМ: около 70% россиян перешли в режим экономии

Большая часть опрошенных россиян — 68% — считают, что сейчас лучше не тратить деньги, стараясь сохранить сбережения на будущее, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Каждый пятый (21%) убежден, что нужно побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а 11% россиян затруднились с ответом.

57% респондентов полагают, что сейчас неудачное время для крупных покупок, каждый четвертый (25%) считает, что время для таких покупок «скорее хорошее».

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Три четверти участников опроса (75%) ответили, что брать кредиты в настоящее время не стоит. Только 11% полагает, что кредиты сейчас брать выгодно.

42% опрошенных считают, что сбережения из банков лучше забрать. Размещать сбережения на депозитах считают целесообразным 32%.

По данным социологов, индекс доверия банковским вкладам с начала года снизился на 15 пунктов и составил 41 п. —— минимальное значение за год.

По данным Росстата, реальные денежные доходы жителей России в июле–сентябре сократились на 4,8% по сравнению с этим же периодом 2019 года. При этом в апреле–июле доходы россиян сократились на 8,4%, по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В январе–марте доходы росли, но слабо — всего на 0,7%. В общей сложности по итогам января—сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%. Реальные доходы россиян не сокращались так сильно с 1999 года. Тогда падение по итогам года достигло 12,3%. Реальными располагаемыми денежными доходами населения называют денежные доходы за вычетом обязательных платежей, с учетом инфляции. Более половины россиян, по данным ВЦИОМ, предполагают, что экономический кризис еще впереди.

в июле–сентябре сократились на 4,8% по сравнению с этим же периодом 2019 года. При этом в апреле–июле доходы россиян сократились на 8,4%, по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В январе–марте доходы росли, но слабо — всего на 0,7%. В общей сложности по итогам января—сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%. Реальные доходы россиян не сокращались так сильно с 1999 года. Тогда падение по итогам года достигло 12,3%. Реальными располагаемыми денежными доходами населения называют денежные доходы за вычетом обязательных платежей, с учетом инфляции. Более половины россиян, по данным ВЦИОМ, предполагают, что экономический кризис еще впереди. Публикации о богатстве и бедности, о чудовищном разрыве между ними - по ссылке.

Polit.ru

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