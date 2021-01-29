Врачам запретили спать и читать по пути на вызов

Риски заражения, сменная и ночная работа, нервно-эмоциональное и зрительное напряжение, высокая вероятность травм позвоночника, опасность пожаров, ДТП, падения льда и снега с крыш зданий — перечень невзгод, подстерегающих врачей на каждом шагу. Минтруда выпустило обновлённые правила охраны труда медработников.

Всем им строго запрещается пить, курить и есть на рабочем месте, а также выполнять задачи, не предусмотренные трудовыми обязанностями.

Нельзя хранить и применять лекарства без этикеток, с нечитаемыми наименованиями, в повреждённой упаковке, пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправными инструментами и оборудованием, медизделиями, не зарегистрированными в России.

Сотрудники скорой помощи не должны отвлекать водителя разговорами, принуждать его к быстрой езде, самостоятельно включать сирену или мигалку, курить в салоне, принимать пищу, спать и читать что-либо, кроме медицинской документации.

Сопровождение пациента родными или близкими разрешат, если при этом число пассажиров скорой не превысит число мест в машине, установленных заводом-изготовителем.

При возгорании автомобиля во время вызова медики обязаны эвакуироваться вместе с больным, отойти на 10-15 метров и вызвать экстренные службы.

Сложносочинённый дизайнерский маникюр несовместим с работой в инфекционных стационарах: ногти персонала должны быть коротко подстрижены, чистота рук — безукоризненной.

Следов масел, мазей, помады не должно быть и на руках специалистов, обслуживающих наркозные аппараты в операционных. Во избежание накопления статических электрозарядов медикам там также запрещено носить одежду из шерсти, шёлка, нейлона, капрона и других синтетических материалов. Браслеты, кольца, цепочки и прочие металлические вещи тоже нужно оставить за пределами оперблока.

Стоматологам рекомендовано повышать уровень освещённости рабочего места не более чем в 10 раз. Для них особо оговорено, что закреплять лампы «с помощью верёвок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах запрещено».

«Проявления злобности, враждебности, агрессии, лживости, цинизма» со стороны пациентов отделений психиатрии и наркологии должны восприниматься медицинским персоналом не как личное оскорбление, а как клинические проявления болезненного состояния.

К потенциально опасным пациентам нельзя поворачиваться спиной, будучи рядом с ними. Контактировать необходимо минимум на расстоянии вытянутой руки, желательно в присутствии второго медработника. Из помещений для осмотра надо удалить острые и тяжёлые предметы, которые можно использовать для совершения агрессивных действий, — например, ножницы, ножи для очинки карандашей, остро заточенные карандаши, стационарные телефоны, горшки с цветами.

Перед началом работы персонал должен переодеться в специальную одежду, застегнув её на все пуговицы и завязки, волосы зачесать и убрать под головной убор.

«Во время работы с пациентами не разрешается применять яркую косметику, вызывающую бижутерию и парфюмерию, — прямо говорится в правилах охраны труда. — При работе в смене запрещается носить шейные платки и галстуки, висячие украшения в ушах и на шее. Ногти должны быть коротко острижены, обувь должна быть на низком устойчивом каблуке, с фиксированной пяткой. В мужских отделениях запрещается ношение медперсоналом коротких юбок и верхней одежды с глубоким декольте».

Каждый кабинет психиатрического отделения следует оснастить сигнальной кнопкой на случай внезапного неадекватного поведения пациента. Тогда медики обязаны помогать друг другу в соответствии с должностной инструкцией. Если принятые меры оказались безуспешными, на помощь надо вызвать наряд полиции.

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По инф. Парламентской газеты

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