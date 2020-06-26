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Во всем виноват Собянин

По инф. sobesednik.ru   
26 Июня 2020 г.
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Источники в различных структурах федеральной власти утверждают, что активная позиция мэра Москвы Сергея Собянина обернулась для него конфликтом с Кремлем, а также ухудшила его личные отношения с Владимиром Путиным.

"Медуза": В окружении Путина все проблемы из-за карантина сваливают на Собянина

Как объясняют собеседники «Медузы», это началось ещё до карантина, когда Путин рассматривал кандидатуру Собянина на должность главы правительства: тогда мэр дал понять, что в качестве преемника видит своего зама Анастасию Ракову, однако глава государства не оценил желание подтолкнуть его к этому.

После этого «позиция мэра противостояла президентской» в вопросе борьбы с эпидемией и открытием экономики: Путину коронавирус наскучил, а Собянин выступал за продолжение мер самоизоляции, чем, по данным издания, начали пользоваться в окружении Путина.

«Он нагнал паники, пришлось вводить карантин, начались проблемы в экономике, поползли вверх протестные настроения. Это очень удобно: во всем виноват Собянин», — поясняет один из источников в окружении президента.

В отношении же самой борьбы с коронавирусом собеседники «Медузы» указывают на рассогласованность действий московского руководства, в частности, его заместителей Анастасии Раковой и Натальи Сергуниной. И несмотря на то, что ряд столичных чиновников начали в период пандемии активно работать с медийным полем, например, «Ракова вышла в паблик по воле Собянина», PR-активность мэрии также показала себя не в лучшем свете. По данным издания, закрытые опросы показали падение рейтинга Собянина уже в конце мая, не говоря уже о том, что в народе мэра начали высмеивать.

Отмечается, что градоначальник в борьбе с болезнью опирался на азиатские страны – Китай и Сингапур: «На их практики Собянин ориентируется давно, еще со времен работы губернатором в Тюменской области… Это азиатский стиль урбанизма, это азиатский карантин». Однако на кардинальные меры вроде закрытия метро и введения в город войск он так и не решился, хотя кроме президента в России, как считают собеседники «Медузы», приказать не делать этого ему не мог никто. По их мнению, его рабочая группа при Госсовете имела куда большее значение, чем мишустинская при правительстве, а сам премьер вовсе не стремился перехватывать повестку. Также отмечается, что указывать Собянину в вопросах борьбы с эпидемией не могла и глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Если другие губернаторы, которые послабее, Роспотребнадзора побаиваются, то на Собянина Попова наехать не может: все же понимают, что он такой типа вице-премьер по Москве».

При этом в целом работу федерального руководства источники издания описывают термином «управленческая близорукость»: «В Госсовете группа возникла из-за того, что изначально было принято решение о некой децентрализации — чтобы губернаторы сами брали на себя ответственность за решения по борьбе с эпидемией. Но как же правительство, не может же остаться в стороне? Отсюда и вся эта неразбериха, система, показавшая катастрофическую неэффективность», — говорит близкий к Кремлю собеседник. Также отмечается, что в федеральном центре не понимали, что нужно делать и избегали ответственности, спуская решение вопросов вниз.

По инф. sobesednik.ru

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