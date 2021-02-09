Во Владимире осудили бывшего главного врача областной больницы. Коррупция!

Во Владимире оглашен приговор бывшему главному врачу областной клинической больницы Любови Быковой. Она поспособствовала приобретению в больницу томографа по завышенной стоимости.

Как выяснило предварительное и судебное следствие, в 2018–2019 годах главный врач ОКБ помогла коммерческой фирме одержать победу в электронном аукционе на поставку в больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение» компьютерного томографа стоимостью более 72 миллионов рублей.

— За устранение потенциальных конкурентов и создание благоприятных условий, главврач получила от коммерсантов 450 тысяч рублей, — рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Владимирской области Мария Серова.

Между тем оценочная судебная экспертиза установила, что томографы с аналогичными характеристиками, но других производителей стоили дешевле на четыре миллиона рублей.

— На указанную сумму подсудимая причинила ущерб бюджету Владимирской области, — пояснила представитель СУ СК РФ.

Однако покупка томографа по завышенной стоимости — не единственный эпизод в уголовном деле экс-главврача. Суд установил, что в июле 2019 года от представителей той же компании женщина получила 500 тысяч рублей за обеспечение победы компании в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения ОКБ.

— Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, — сообщила Мария Серова.

Суд признал женщину виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 «Получение взяток в крупном размере» и приговорил к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима, а также штрафу в два миллиона рублей.

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