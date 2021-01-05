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Внуков научат быть нетерпимыми к коррупции со школы
По инф. sobesednik.ru   
05 Января 2021 г.
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Генеральная прокуратура подготовила методический материал для помощи учителям. Конкретно они подготовили лекцию о вреде коррупции, рассчитанную на детей и молодежь.

Внуков научат быть нетерпимыми к коррупции со школы

В образовательном материале прокуратура поясняет детям, что коррупция — это когда человек пользуется положением во власти в личных корыстных целях, а не в интересах общества. Коррупция в тереме Деда Мороза: Как исчезают деньги в резиденции волшебника «Власть закона должна быть выше власти денег, это неотъемлемая черта здорового общественного уклада», — пишется в лекции.

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Ее авторы подчеркивают, что при коррупции нарушаются не только права конкретного гражданина, но задеваются интересы всего общества и государства.

В надзорном ведомстве школьников предупреждают, что за дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф, который может превышать сумму взятки в 70 раз. Молодому поколению советуют в случае вымогательства взятки выслушать требования мздоимца, а после по телефону обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.

О коррупции в России мы пишем часто (по ссылке). То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" чиновника или депутата или силовика - не говорит только ленивый. А вот наши заголовки об этом:

По инф. sobesednik.ru

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