Внуков научат быть нетерпимыми к коррупции со школы

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Генеральная прокуратура подготовила методический материал для помощи учителям. Конкретно они подготовили лекцию о вреде коррупции, рассчитанную на детей и молодежь.
В образовательном материале прокуратура поясняет детям, что коррупция — это когда человек пользуется положением во власти в личных корыстных целях, а не в интересах общества. Коррупция в тереме Деда Мороза: Как исчезают деньги в резиденции волшебника «Власть закона должна быть выше власти денег, это неотъемлемая черта здорового общественного уклада», — пишется в лекции.
Ее авторы подчеркивают, что при коррупции нарушаются не только права конкретного гражданина, но задеваются интересы всего общества и государства.
В надзорном ведомстве школьников предупреждают, что за дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф, который может превышать сумму взятки в 70 раз. Молодому поколению советуют в случае вымогательства взятки выслушать требования мздоимца, а после по телефону обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
О коррупции в России мы пишем часто (по ссылке). То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" чиновника или депутата или силовика - не говорит только ленивый. А вот наши заголовки об этом:
Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пополнил свою библиотеку очередным уникумом - крошечной книгой, запечатлевшей русскую народную сказку "Снегурочка". Самое необычное то, что сделана она изо льда.
Наша любовь к новогодним праздникам - с елками, подарками, курантами, украшением дома - уже несколько десятилетий сопровождается новогодними салютами. К советским бенгальским огням прибавились фейерверки.
Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена.
4 января 1973 года Минторг СССР выпустил первый в году приказ, утверждающий сборник рецептур для школьных и производственных столовых. В числе рецептов и заливная рыба — та самая, которую пыталась готовить героиня фильма «Ирония судьбы» Надя.
В Петербурге из 25 тыс. доз вакцины от коронавируса оказались востребованы лишь 5 тысяч. Оставшиеся 20 тыс. доз до сих пор стоят на складе — желающих привиться нет, заявил вице-губернатор Евгений Елин.
Постоянные зрители шоу «Кривое зеркало» заметили, что артист Карен Аванесян ещё в докарантинные времена стал гораздо реже появляться на сцене и телевидении. В соцсетях по этому поводу началось бурное обсуждение, появились различные версии, в том числе касающиеся и здоровья артиста.
По мнению главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, но нужно регулировать количество верующих, находящихся в них. Также закрыты некоторые приходы РПЦ в дальнем зарубежье, где того требует эпидобстановка.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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