Власти Москвы ответили на главные вопросы о вакцинации

Портал московской мэрии mos.ru опубликовал подробные ответы на вопросы о вакцинации от коронавируса.

В столице работают 70 прививочных пунктов, открытые на базе городских взрослых поликлиник. Сделать прививки москвичи смогут даже в новогодние и рождественские праздники.

Уточняется, что привиться от коронавируса в Москве могут категории граждан, которые наиболее подвержены риску заболевания, в частности, горожане старше 60 лет, работники сферы общественного питания и ЖКХ, спортучреждений, органов охраны правопорядка.

Москвичей прививают вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи Минздрава России. В сообщении на портале мэрии говорится, что вакцина безопасна для пенсионеров, а также не имеет серьезных побочных эффектов. При этом вакцина противопоказана беременным и кормящим, а также тем, кто болен или недавно болел ОРВИ.

Записаться на прививку от COVID-19 в Москве можно в разделе «Услуги» или на специальной странице на сайте mos.ru, а также через emias.info, мобильное приложение «Госуслуги Москвы», приложение «Моя Москва» и в информационных киосках городских поликлиник.

А вот что мы писали о вакцинации раньше:

По инф. rosbalt.ru

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