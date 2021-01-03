Власти Москвы ответили на главные вопросы о вакцинации

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Портал московской мэрии mos.ru опубликовал подробные ответы на вопросы о вакцинации от коронавируса.
В столице работают 70 прививочных пунктов, открытые на базе городских взрослых поликлиник. Сделать прививки москвичи смогут даже в новогодние и рождественские праздники.
Уточняется, что привиться от коронавируса в Москве могут категории граждан, которые наиболее подвержены риску заболевания, в частности, горожане старше 60 лет, работники сферы общественного питания и ЖКХ, спортучреждений, органов охраны правопорядка.
Москвичей прививают вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи Минздрава России. В сообщении на портале мэрии говорится, что вакцина безопасна для пенсионеров, а также не имеет серьезных побочных эффектов. При этом вакцина противопоказана беременным и кормящим, а также тем, кто болен или недавно болел ОРВИ.
Записаться на прививку от COVID-19 в Москве можно в разделе «Услуги» или на специальной странице на сайте mos.ru, а также через emias.info, мобильное приложение «Госуслуги Москвы», приложение «Моя Москва» и в информационных киосках городских поликлиник.
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.
Если вас интересуют такие замечательные собаки, как лайки, то точно стоит посетить канал «Григорий Насыров Лаечники Урала», который базируется на видеохостинге YouTube. Здесь, как следует из визитки, размещены рассказы об охоте, интервью, архивные фото и видео, обзор испытаний и выставок лаек.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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