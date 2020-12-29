Геннадий Зюганов высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
«Не нужно делать обязательной вакцинацию от коронавируса, так как у каждого препарата имеются свои противопоказания»» – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Нет. Я считаю, что не надо (делать обязательной вакцинацию) по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом», — сказал политик.
По его мнению, для обязательной вакцинации «всех подряд» необходимо произвести по крайней мере 60 миллионов доз вакцины, однако, считает Зюганов, экономика России в нынешних условиях с этим не справится.
В России в декабре началась масштабная вакцинация от коронавируса. В Москве начали работать 70 пунктов вакцинации для медиков, работников образовательных организаций и городских социальных служб, работников промышленности, транспорта и СМИ. С этого дня записаться на прививку могут жители столицы старше 60 лет, сотрудники ЖКХ, общепита, правоохранители, а также волонтёры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций.
В преддверии Нового года звёзды, как и все, решают, где и как отметить праздник. И если раньше большинство предпочитали шумные компании, то теперь всё чаще можно услышать: «Новый год встречаем в кругу семьи».
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Радькова — бывшего начальника исправительной колонии в Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.
Все новое — хорошо забытое старое. На фоне многосерийных локдаунов и продолжающей бушевать пандемии коронавируса, владельцы итальянских питейных заведений вынуждены обратить свой взгляд в прошлое и всерьез задуматься о массовом использовании так называемых «винных окон» («buchette del vino»).
В Петербурге скончалась Наталья Новикова — единственный человек, который пережил сразу два крушения поезда «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах. Об этом в соцсетях сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.
"Эпидемиологи могут читать Библию как профессиональный журнал: там была проказа, сифилис, малярия. Когда пришел Иисус, он освободил больных от изоляции, и они перестали стыдиться", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Администрация Большесосновского района Пермского края внесла на рассмотрение местных депутатов предложение выдать премию своему руководителю — мэру Владимиру Трескову. Депутаты, за исключением двух воздержавшихся, идею поддержали, считают, он заслужил.
В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. Известно о двух выживших - это матрос и штурман. На поиски 17 рыбаков, судьба которых пока неизвестна, направлены пять судов.
Работа школы № 6 в Шелехове Иркутской области временно приостановлена после вспышки острой кишечной инфекции среди учеников. Пострадали больше ста человек. (Уж слишком большой размах приобрели эти отравления, столько детишек пострадали. Выяснить причины, конечно, нужно, чтобы подобное не повторилось... прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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