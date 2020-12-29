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Геннадий Зюганов высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
По инф. Парламентской газеты   
29 Декабря 2020 г.
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«Не нужно делать обязательной вакцинацию от коронавируса, так как у каждого препарата имеются свои противопоказания»» – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Нет. Я считаю, что не надо (делать обязательной вакцинацию) по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом», — сказал политик.

По его мнению, для обязательной вакцинации «всех подряд» необходимо произвести по крайней мере 60 миллионов доз вакцины, однако, считает Зюганов, экономика России в нынешних условиях с этим не справится.

В России в декабре началась масштабная вакцинация от коронавируса. В Москве начали работать 70 пунктов вакцинации для медиков, работников образовательных организаций и городских социальных служб, работников промышленности, транспорта и СМИ. С этого дня записаться на прививку могут жители столицы старше 60 лет, сотрудники ЖКХ, общепита, правоохранители, а также волонтёры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций.

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По инф. Парламентской газеты

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