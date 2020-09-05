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Власти Хабаровска согласовали многотысячное шествие за Фургала

По инф. polit.ru   
05 Сентября 2020 г.
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Мэрия Хабаровска впервые согласовала проведение митинга в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

Мэрия Хабаровска впервые согласовала шествие в поддержку Сергея Фургала

Активист Андрей Дуденок рассказал, что после отмены в регионе ограничительных мер по коронавирусу инициативная группа подала уведомление в администрацию города Хабаровска на проведение шествия 12 сентября.

По его словам, мэрия акцию согласовала, в ней может принять участие до 70 тысяч человек. Он сообщил, что одной из ее участниц станет сестра Фургала — Галина.

Активист отметил, что в этот раз люди соберутся не на площади Ленина, как на предыдущих митингах, а на Комсомольской площади. После этого протестующие пройдут шествием по городу до здания правительства региона.

На днях правительство Хабаровского края подписало постановление о снятии ограничений, установленных в связи с пандемией коронавируса. С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Однако сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования.

  • 9 июля 2020 года Фургала задержали в рамках уголовного дела об организации заказных убийств. После ареста губернатора в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные акции протеста, которые продолжаются по сей день. Сам Фургал заявил представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали оставить пост.
  • Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что арест Фургала связан исключительно с политикой, а не с убийствами.

Многотысячные ежедневные митинги в Хабаровске проходят уже более 50 дней, до сих пор власти никак не реагировали на них. Возможно, согласование шествия — это первый шаг руководства региона к диалогу с протестующими. Так ли это на самом деле? Поживем-увидим.

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