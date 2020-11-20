Вице-премьер Подмосковья, похоже, тоже оказался коррупционером

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Зампред правительства Подмосковья Дмитрий Куракин арестован на два месяца по подозрению в коррупции.
Сотрудники СК задержали Куракина 18 ноября после обысков в его доме и на рабочем месте.
«Коммерсантъ» отмечает, что помимо Куракина были задержаны его два предполагаемых сообщника. Имена их пока не называются. Их всех подозревают в преступлениях коррупционной направленности, связанных с военным имуществом — лесами и земельными участками.
По данным издания, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Там же работали задержанные сообщники чиновника.
Дмитрий Куракин с 2008 по 2012 год был зампредседателя, а затем и главой комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В 2012 году он стал директором департамента имущественных отношений Минобороны РФ. В департамент он пришел на смену Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет колонии за мошенничество при продаже активов военного ведомства.
В мае 2017 года Куракин стал вице-президентом, административным директором ПАО «Ростелеком». В 2018 году его назначили заместителем председателя Правительства Московской области — министром экологии и природопользования Московской области. Чиновник имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
В Челябинске на 83-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, основатель историко-археологического культурного заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович, сообщили в Челябинском госуниверситете.
Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.
19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.
Убийство редкого «призрачного» белого лося в Канаде шокировало жителей северной общины Онтарио и побудило представителей коренных народов предложить награду любому, кто может помочь официальным лицам задержать подозреваемых в браконьерстве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.