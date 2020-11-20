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Вице-премьер Подмосковья, похоже, тоже оказался коррупционером

По инф. polit.ru   
20 Ноября 2020 г.
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Зампред правительства Подмосковья Дмитрий Куракин арестован на два месяца по подозрению в коррупции.

Суд арестовал вице-премьера Подмосковья Куракина. Его подозревают в коррупции

Сотрудники СК задержали Куракина 18 ноября после обысков в его доме и на рабочем месте.

«Коммерсантъ» отмечает, что помимо Куракина были задержаны его два предполагаемых сообщника. Имена их пока не называются. Их всех подозревают в преступлениях коррупционной направленности, связанных с военным имуществом — лесами и земельными участками.

По данным издания, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Там же работали задержанные сообщники чиновника.

Дмитрий Куракин с 2008 по 2012 год был зампредседателя, а затем и главой комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В 2012 году он стал директором департамента имущественных отношений Минобороны РФ. В департамент он пришел на смену Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет колонии за мошенничество при продаже активов военного ведомства.

В мае 2017 года Куракин стал вице-президентом, административным директором ПАО «Ростелеком». В 2018 году его назначили заместителем председателя Правительства Московской области — министром экологии и природопользования Московской области. Чиновник имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Polit.ru

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