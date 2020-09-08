Вышел трейлер фильма Кончаловского «Дорогие товарищи». Посмотрим?

Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» презентовали на 77-ом международном кинофестивале в Венеции.
Студия-прокатчик выпустила к этому событию трейлер картины, в которой, напомним, рассказывается о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел».
В российский прокат фильм выйдет в ноябре этого года. В ролях: Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова.
Аннотация к фильму следующая: 1962 год, в советском Новочеркасске — забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.
Главный герой фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
«Смысл обращения к истории не в том, чтобы поделить все на черное и белое. Я в своих фильмах не даю ответов, а предлагаю вам найти их самим. Но я точно знаю, что историческая память помогает нам избежать ошибок прошлого в будущем. Явления сегодняшнего дня — результат событий прошедших дней. Послезавтра будет результатом того, что происходит с нами сегодня! Это нужно не забывать», — отмечает Андрей Кончаловский.
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