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Видео: улитка вырастила новое тело из отделенной головы
Ольга Орлова, Российская газета   
10 Марта 2021 г.
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Только представьте себе - некоторые животные умеют полностью воссоздавать свое тело! Например, морская улитка. Посмотрите, как она отрастила из головы новое туловище.

Биологи показали, как улитка вырастила новое тело из отделенной головы

Вообще явление, когда животное восстанавливает утраченную часть тела, например, хвост, известно давно, и это является предметом пристального интереса ученых, чтобы приблизиться к решению проблемы восстановления конечности у человека. Но при отделении головы живучесть была зафиксирована впервые. Морская улитка лишилась основного тела, включая сердце, но создало новое.

Ученые считают, что удалось это за счет питания водорослями: хлоропласты, содержащиеся в них, накапливаются в организме улитки, участвуют в фотосинтезе, результатом чего и стало создание новых клеток.

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