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Видео: улитка вырастила новое тело из отделенной головы
|Ольга Орлова, Российская газета
|10 Марта 2021 г.
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Только представьте себе - некоторые животные умеют полностью воссоздавать свое тело! Например, морская улитка. Посмотрите, как она отрастила из головы новое туловище.
Вообще явление, когда животное восстанавливает утраченную часть тела, например, хвост, известно давно, и это является предметом пристального интереса ученых, чтобы приблизиться к решению проблемы восстановления конечности у человека. Но при отделении головы живучесть была зафиксирована впервые. Морская улитка лишилась основного тела, включая сердце, но создало новое.
Ученые считают, что удалось это за счет питания водорослями: хлоропласты, содержащиеся в них, накапливаются в организме улитки, участвуют в фотосинтезе, результатом чего и стало создание новых клеток.
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