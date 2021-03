Видео: улитка вырастила новое тело из отделенной головы

Только представьте себе - некоторые животные умеют полностью воссоздавать свое тело! Например, морская улитка. Посмотрите, как она отрастила из головы новое туловище.

Вообще явление, когда животное восстанавливает утраченную часть тела, например, хвост, известно давно, и это является предметом пристального интереса ученых, чтобы приблизиться к решению проблемы восстановления конечности у человека. Но при отделении головы живучесть была зафиксирована впервые. Морская улитка лишилась основного тела, включая сердце, но создало новое.

Ученые считают, что удалось это за счет питания водорослями: хлоропласты, содержащиеся в них, накапливаются в организме улитки, участвуют в фотосинтезе, результатом чего и стало создание новых клеток.

Пока для исследователей остались загадкой клеточные механизмы такой «экстремальной регенерации». Интересно также, зачем моллюску было избавляться от старого тела: никто на него в данный момент не нападал. Возможно, таким образом улитка избавлялась от паразитов или каких-то своих болезней, предполагают биологи.

Ученые подметили также, что способностью к регенерации обладают только молодые особи. Кроме того, генеральное обновление молодой моллюск мог провести и после второго отделения головы. Голова же старых улиток могла выживать до 10 дней, но в итоге погибала.

