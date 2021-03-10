Видео: улитка вырастила новое тело из отделенной головы

Только представьте себе - некоторые животные умеют полностью воссоздавать свое тело! Например, морская улитка. Посмотрите, как она отрастила из головы новое туловище.

Вообще явление, когда животное восстанавливает утраченную часть тела, например, хвост, известно давно, и это является предметом пристального интереса ученых, чтобы приблизиться к решению проблемы восстановления конечности у человека. Но при отделении головы живучесть была зафиксирована впервые. Морская улитка лишилась основного тела, включая сердце, но создало новое.

Ученые считают, что удалось это за счет питания водорослями: хлоропласты, содержащиеся в них, накапливаются в организме улитки, участвуют в фотосинтезе, результатом чего и стало создание новых клеток.