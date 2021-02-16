Пока в России продолжается противостояние между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным, немцы решили повеселиться от души. Они устроили карнавал, и среди кукол оказались главные герои политической сцены. Выглядит это, конечно, курьезно. Но неудивительно - Евросоюз не поддержал решение отправить Навального за решетку и всячески пытается оказать ему поддержку.

От редакции МГ:

Отметим сразу, что среди наших читателей есть люди абсолютно противоположных взглядов - и те, кто поддерживает политику российского лидера, и кто ее порицает. Мы же показываем объективную картинку происходящего, позволяя каждому решать самостоятельно - правильным ли курском идет Россия.

В Германии из-за пандемии не состоялись традиционные карнавалы, но в ряде городов решили все же провести шествия в «бешеный понедельник». Так, по улицам Дюссельдорфа промчались сатирические повозки, а в Кельне прогулялись куклы.

Президенты, канцлеры и премьер-министры — традиционные персонажи немецких карнавалов. Помимо привычных и всем известных мировых политиков были и новички. Так, одна из повозок в Дюссельдорфе была посвящена оппозиционному политику Алексею Навальному — по задумке авторов, он «наносит удар» российскому лидеру Владимиру Путину.

Можно было заметить и фигуру бывшего президента США Дональда Трампа над костром «Вернем Америке былое величие».

А немецкий канцлер Ангела Меркель предстала на карнавале в образе нового председателя партии ХДС и одного из вероятных кандидатов в канцлеры — Армина Лашета.

В Кельне тоже было красочно. Там провели кукольное шествие с сатирическими мини-повозками. Процессия растянулась всего на 32 метра, а не как обычно, на несколько километров, но таковы реалии сегодняшнего мира — из-за пандемии и ограничений проводить привычные шоу пока возможности нет, однако организаторы верят, что в нормальный формат удастся вернуться уже совсем скоро.

По инф. rosbalt.ru

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