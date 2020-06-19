Ветераны ожидают парад Победы на карантине

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Ветеранов, приглашенных на парад Победы в Москве, поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. Это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ветеранов держат в санаториях и домах отдыха. «Важно, чтобы были приняты меры предосторожности», — сказал Песков, отметив, что на параде ветераны будут находиться вместе и общаться друг с другом. Кроме того, добавил он, двухнедельный карантин в санатории — «хорошая возможность получить дополнительные медобслуживание».
Напомним, ранее сообщалось, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на карантине.
Ранее президент Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Между тем в ряде регионов местные парады отменили из-за плохой ситуации с коронавирусом.
Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.
Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Ранее мы рассказывали о том, как выпускников Петербурга попросили принести выданные документы обратно.
На сайте Минобороны открыт новый исторический раздел, где собраны уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 75 лет назад.
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Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.
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