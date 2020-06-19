Ветераны ожидают парад Победы на карантине

Ветеранов, приглашенных на парад Победы в Москве, поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. Это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ветеранов держат в санаториях и домах отдыха. «Важно, чтобы были приняты меры предосторожности», — сказал Песков, отметив, что на параде ветераны будут находиться вместе и общаться друг с другом. Кроме того, добавил он, двухнедельный карантин в санатории — «хорошая возможность получить дополнительные медобслуживание».

Напомним, ранее сообщалось, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на карантине.

Ранее президент Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Между тем в ряде регионов местные парады отменили из-за плохой ситуации с коронавирусом.

Читайте также:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...