Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек

Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской областей.

В первых трех регионах отказ от парада объяснили рекомендациями санитарных врачей и риском распространения COVID-19. Однако мероприятие они обещали провести позже.

Глава Томской области Сергей Жвачкин пояснил, что «никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады».

Парад Победы перенесли и в Курске. По словам председателя комитета информации и печати Курской области Дениса Михайлова, мероприятие планируется провести 23 августа. Также от парада 24 июня отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.

Напомним, что в этом году 9 мая парады Победы, в том числе и на Красной площади, не состоялись из-за пандемии коронавируса. При этом президент Владимир Путин пообещал провести мероприятие в более благоприятное время и назначил его на 24 июня. Этот день в стране объявлен выходным.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объяснил выбор даты тем, что в день в 1945 году состоялся «легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков уточнял, что в параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав.

Как ни крути, но руководителей регионов понять можно - эпидемия коронавируса не завершена, в отдельных субъектах страны заболеваемость продолжает расти, и в таких условиях проводить парад и подвергать людей риску заражения - кощунственно. Поэтому населению регионов, отказавшихся от проведения парадов, можно в какой-то степени позавидовать - значит губернаторы дружат с головой.

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По инф. rosbalt.ru

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