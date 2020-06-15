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Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек

По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2020 г.
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Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской областей.

Несколько регионов отказались от идеи провести парад Победы 24 июня из-за коронавируса

В первых трех регионах отказ от парада объяснили рекомендациями санитарных врачей и риском распространения COVID-19. Однако мероприятие они обещали провести позже.

Глава Томской области Сергей Жвачкин пояснил, что «никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады».

Парад Победы перенесли и в Курске. По словам председателя комитета информации и печати Курской области Дениса Михайлова, мероприятие планируется провести 23 августа. Также от парада 24 июня отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.

Напомним, что в этом году 9 мая парады Победы, в том числе и на Красной площади, не состоялись из-за пандемии коронавируса. При этом президент Владимир Путин пообещал провести мероприятие в более благоприятное время и назначил его на 24 июня. Этот день в стране объявлен выходным.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объяснил выбор даты тем, что в день в 1945 году состоялся «легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков уточнял, что в параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав.

Как ни крути, но руководителей регионов понять можно - эпидемия коронавируса не завершена, в отдельных субъектах страны заболеваемость продолжает расти, и в таких условиях проводить парад и подвергать людей риску заражения - кощунственно. Поэтому населению регионов, отказавшихся от проведения парадов, можно в какой-то степени позавидовать - значит губернаторы дружат с головой.

По инф. rosbalt.ru

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